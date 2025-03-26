Стягнення податкового боргу — хто може не боятися примусового погашення

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Через неуважність, тимчасові пільги або небажання сплатити податки можуть з’явитися борги. Контролюючий орган має право ініціювати примусове стягнення коштів шляхом звернення в суд, блокування банківських рахунків, отримання виконавчого провадження тощо. Але в умовах воєнного стану заборонено стягувати борги з певних категорій громадян.

Про це розповіли фахівці Головного управління ДПС у Запорізькій області.

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З кого заборонено стягувати борг

Податківців обмежили у заходах, спрямованих на погашення заборгованості, яка виникла до 24 лютого 2022 року. Правила діють тимчасово, з 1 серпня 2023 року, згідно із законом "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану".

Стягнення податкового боргу заборонене для платників, які:

перебувають на тимчасово окупованих територіях;

перебувають у зонах активних або можливих бойових дій;

провадять незалежну професійну діяльність, живуть в тимчасовій окупації або зоні активних/можливих бойових дій.

Також для боржників зупиняється перебіг строків давності, визначених пунктом 102.4 Податкового кодексу. Але якщо людина змінила місцеперебування і живе на безпечній території, то з дати реєстрації нової адреси обмеження знімаються.

Обмеження на стягнення податкового боргу. Фото: ДПС

Щоб перевірити, чи включений ваш населений пункт до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, потрібно звірити відомості за посиланням.

Часто проблеми зі сплатою податків виникають внаслідок плутанини з термінами чи реквізитами. Аби уникнути ризиків, варто регулярно проводити аудит розрахунків з бюджетом, перевіряти платежі та їх відображення в системі, звіряти правильність заповнення декларацій тощо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, роботодавці мають право сплачувати пільгову ставку єдиного соціального внеску за працівників з інвалідністю. Розмір становить не 22% від зарплати, а лише 8,41%. Але необхідно підтвердити групу інвалідності документами.

Також ми писали, що в Україні можуть запровадити новий податок для працівників Bolt, Glovo, OnlyFans, Booking та інших популярних онлайн-сервісів. Кошти сплачуватимуть отримувачі доходів, а саме водії, кур’єри, продавці товарів, надавачі послуг тощо.