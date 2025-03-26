Взыскание налогового долга — кто может не бояться принудительного погашения

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Из-за невнимательности, временных льгот или нежелания уплатить налоги могут появиться долги. Контролирующий орган имеет право инициировать принудительное взыскание средств путем обращения в суд, блокировки банковских счетов, получения исполнительного производства и тому подобное. Но в условиях военного положения запрещено взимать долги с определенных категорий граждан.

Об этом рассказали специалисты Главного управления ГНС в Запорожской области.

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С кого запрещено взыскивать долг

Налоговиков ограничили в мерах, направленных на погашение задолженности, возникшей до 24 февраля 2022 года. Правила действуют временно, с 1 августа 2023 года, согласно закону "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей налогообложения в период действия военного положения".

Взыскание налогового долга запрещено для плательщиков, которые:

находятся на временно оккупированных территориях;

находятся в зонах активных или возможных боевых действий;

осуществляют независимую профессиональную деятельность, живут во временной оккупации или зоне активных/возможных боевых действий.

Также для должников останавливается течение сроков давности, определенных пунктом 102.4 Налогового кодекса. Но если человек сменил местонахождение и находится на безопасной территории, то с даты регистрации нового адреса ограничения снимаются.

Ограничения взыскания налогового долга. Фото: ДПС

Чтобы проверить, включен ли ваш населенный пункт в Перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных Российской Федерацией, нужно сверить сведения по ссылке.

Часто проблемы с уплатой налогов возникают вследствие путаницы со сроками или реквизитами. Дабы избежать рисков, следует регулярно проводить аудит расчетов с бюджетом, проверять платежи и их отражение в системе, сверять правильность заполнения деклараций.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, работодатели имеют право платить льготную ставку единого социального взноса за сотрудников с инвалидностью. Размер составляет не 22% от зарплаты, а всего 8,41%. Но необходимо подтвердить группу инвалидности документами.

Также мы писали, что в Украине могут ввести новый налог для работников Bolt, Glovo, OnlyFans, Booking и других популярных онлайн-сервисов. Средства будут платить получатели доходов, а именно водители, курьеры, продавцы товаров, поставщики услуг.