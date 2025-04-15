Звільнення від податків — що хочуть змінити для мобілізованих ФОП

Українські військовослужбовці. Фото: УНІАН

Всі підприємці повинні покривати грошові зобов’язання. ФОП сплачує податки у встановлені терміни, інакше загрожують штрафні санкції. Деякі українці мають пільги, зокрема мобілізовані громадяни. Для них хочуть запровадити певні нововведення.

Про це розповів голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко у власному Telegram-каналі.

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Чимало фізичних осіб-підприємців мобілізували на службу під час воєнного стану. Згідно з законом, самозайнята особа може подати заяву в ДПС на звільнення від сплати єдиного податку і військового збору, а також від звітування перед контролюючим органом. Без цього вони щомісяця отримуватимуть фінансові нарахування, несплата яких передбачає штрафи.

"Після демобілізації вони мають подати до податкової заяву та копію військового квитка або іншого документа про призов. На це відводиться лише 10 днів. Але всі чудово розуміють, що вкластися в такі строки вкрай важко", — зауважив Кравченко.

Тож очільник ДПС запропонував збільшити термін для звернення до 180 календарних днів. Цього часу буде достатньо, аби повернутися до цивільного життя після демобілізації та подбати про всі накопичені проблеми.

"Пропонуємо також чітко передбачити: авансові внески з єдиного податку та військового збору не нараховуються мобілізованому ФОП починаючи з місяця, в якому податковою отримано інформацію про мобілізацію, до місяця демобілізації", — констатував посадовець.

Всі грошові нарахування і штрафи за період служби скасовуються. Підприємця звільнять від відповідальності за невчасне виконання податкових зобов’язань, якщо він подасть відповідну заяву протягом 180 днів. За твердженням Руслана Кравченка, цю пропозицію вже опрацьовують спільно з Міністерством фінансів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, фізичні особи-підприємці повинні зберігати первинні документи. Терміни встановлені на законодавчому рівні. А штрафи за порушення тягнуть за собою адміністративну відповідальність — штраф у розмірі від 1020 до 2040 грн.

Також ми писали, як повернути гроші, якщо ФОП не відправив оплачений товар. Для цього можна зв’язатися з продавцем напряму, надіслати офіційну претензію, звернутися в банківську установу чи подати скаргу до Держпродспоживслужби. Останній варіант — звернутися в суд.