Освобождение от налогов — что хотят изменить для мобилизованных ФЛП

Украинские военнослужащие. Фото: УНИАН

Все предприниматели должны покрывать денежные обязательства. ФЛП уплачивают налоги в установленные сроки, иначе грозят штрафные санкции. Некоторые украинцы имеют льготы, в частности мобилизованные граждане. Для них хотят ввести определенные нововведения.

Об этом рассказал председатель Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко в собственном Telegram-канале.

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Немало физических лиц-предпринимателей мобилизовали на службу во время военного положения. Согласно закону, самозанятое лицо может подать заявление в ГНС на освобождение от уплаты единого налога и военного сбора, а также от отчетности перед контролирующим органом. Без этого они ежемесячно будут получать финансовые начисления, неуплата которых предусматривает штрафы.

"После демобилизации они должны подать в налоговую заявление и копию военного билета или другого документа о призыве. На это отводится всего 10 дней. Но все прекрасно понимают, что уложиться в такие сроки крайне трудно", — отметил Кравченко.

Поэтому глава ГНС предложил увеличить срок для обращения до 180 календарных дней. Этого времени достаточно, чтобы вернуться к гражданской жизни после демобилизации и позаботиться обо всех накопленных проблемах.

"Предлагаем также четко предусмотреть: авансовые взносы по единому налогу и военному сбору не начисляются мобилизованному ФЛП начиная с месяца, в котором налоговой получена информация о мобилизации, до месяца демобилизации", — констатировал чиновник.

Все денежные начисления и штрафы за период службы отменяются. Предпринимателя освободят от ответственности за несвоевременное выполнение налоговых обязательств, если он подаст соответствующее заявление в течение 180 дней. По утверждению Руслана Кравченко, это предложение уже прорабатывают совместно с Министерством финансов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, физические лица-предприниматели должны хранить первичные документы. Сроки установлены на законодательном уровне. А штрафы за нарушение влекут за собой административную ответственность — штраф в размере от 1020 до 2040 грн.

Также мы писали, как вернуть деньги, если ФЛП не отправил оплаченный товар. Для этого можно связаться с продавцом напрямую, отправить официальную претензию, обратиться в банковское учреждение или подать жалобу в Госпродпотребслужбу. Последний вариант — обратиться в суд.