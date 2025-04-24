Налоговая нагрузка для работников в 2025 году — какой процент зарплаты идет в бюджет

Мужчина держит деньги и кошелек. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году у пацанов украинцев возросла налоговая нагрузка. Одним из главных нововведений стал рост ставки военного сбора с 1,5% до 5%, что существенно повлияло на общую сумму налоговых отчислений.

О том, сколько денег теряют украинцы со своей зарплаты после уплаты налогов в 2025 году, сообщили в Государственной службе Украины по вопросам труда.

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В 2025 году с заработной платы официально трудоустроенных украинцев удерживаются два основных налога:

военный сбор в размере 5%;

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 18%.

Кроме того, уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ) в Пенсионный фонд в размере 22%. Однако эта обязанность возлагается на работодателя.

Сколько "чистыми" получат украинцы с зарплатой 12 тыс. грн

Чтобы понять, как это работает на практике, рассмотрим пример. Если работнику начислена зарплата в 12 000 гривен, из этой суммы будет удержано 2 160 гривен НДФЛ (18% от 12 000) и 600 гривен военного сбора (5% от 12 000). Таким образом, работник получит "на руки" 9 240 гривен.

Кроме этого, работодатель дополнительно уплатит 2 640 гривен как ЕСВ (22% от 12 000). Следовательно, общая сумма расходов работодателя на такого работника составит 14 640 гривен.

Стоит отметить, что даже в случаях, когда работник работает неполный рабочий день, но оформлен официально, работодатель должен платить ЕСВ не менее чем от минимальной заработной платы, которая в 2025 году составляет 8 000 гривен в месяц.

А вот НДФЛ и военный сбор начисляются только с той суммы, которую фактически получил работник, независимо от формата его занятости.

Несколько иная ситуация, когда человек работал только часть месяца, например:

уволился посреди месяца;

был принят на работу не с первого числа.

В таком случае ЕСВ уплачивается только с фактической суммы начисленной зарплаты за отработанные дни, а "дотягивать" взнос до минимального размера не нужно.

Ранее мы писали, что в госбюджете Украины на 2025 год не заложено повышение прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Это означает, что эти показатели останутся на уровне 2024 года.

Также мы рассказывали, что, по данным ГНС, с зарплаты работника удерживают 18% НДФЛ и 5% военного сбора — всего 23%. Поэтому украинцы, которым платят минималку, "на руки" получат 6 160 грн.