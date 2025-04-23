Мінімалка в Чехії — скільки грошей заробляють працівники у 2025 році

Людина тримає 200 крон. Фото: Pixabay

У Чехії цього року зросла мінімальна заробітна плата. Окрім того, у 2025 році запрацювала нова система автоматичного розрахунку мінімалки. Влада країни вирішила прив’язати цей показник до середньої зарплати, що дозволить щороку більш точно і прогнозовано оновлювати рівень доходів найменш оплачуваних працівників.

Про те, яку мінімальну суму отримують працівники в Чехії у 2025 році, повідомили на інформаційному ресурсі для українців "ProUkraїnu".

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На яку мінімальну суму можуть розраховувати працівники у 2025 році

У 2025 році мінімальну заробітну плату в Чехії підвищили на 1 900 крон (3 621 грн за нинішнім курсом), після чого вона становить 20 800 чеських крон на місяць (39 641 грн). За годину праці це 124,40 крони (майже 238 грн). Таку інформацію оприлюднило Міністерство праці та соціальних справ країни.

Чеський уряд затвердив новий механізм розрахунку мінімальної зарплати на 2025 та 2026 роки. Йдеться про використання спеціального коефіцієнта, який дозволяє щороку автоматично коригувати мінімалку відповідно до прогнозованої середньої номінальної заробітної плати. Міністерство фінансів зобов’язане публікувати ці прогнози до кінця серпня кожного року.

На скільки може зрости мінімалка в Чехії наступного року

На основі затвердженого алгоритму, у 2025 році мінімальна зарплата становитиме орієнтовно 42,2% від середньої зарплати по країні, а у 2026 році — вже 43,4%. Очікується, що у 2026 році цей показник може становити приблизно 22 500 крон на місяць (42 881 грн), однак остаточне значення стане відомим у вересні 2025 року.

Довгостроковою метою уряду є досягнення рівня мінімальної заробітної плати на рівні 47% від середньої по країні до 2029 року. Цікаво, що мінімалку в Чехії запровадили ще у 1991 році, і з 1 січня 2025 року відбулося вже двадцять сьоме її підвищення.

Раніше ми писали, що мінімальна зарплата в Україні — це встановлений державою найнижчий рівень оплати, який роботодавець зобов’язаний забезпечити працівнику за виконану роботу. У 2025 році він не змінився та становить 8 000 грн.

Також ми розповідали, що Польща й надалі залишається привабливою для працівників з України. У 2025 році зарплати там зросли через економічне зростання, дефіцит фахівців і підвищення рівня життя.