Минималка в Чехии — сколько денег зарабатывают работники в 2025

Человек держит 200 крон. Фото: Pixabay

В Чехии в этом году выросла минимальная заработная плата. Кроме того, в 2025 году заработала новая система автоматического расчета минималки. Власти страны решили привязать этот показатель к средней зарплате, что позволит ежегодно более точно и прогнозируемо обновлять уровень доходов наименее оплачиваемых работников.

О том, какую минимальную сумму получают работники в Чехии в 2025 году, сообщили на информационном ресурсе для украинцев "ProUkraїnu".

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На какую минимальную сумму могут рассчитывать работники в 2025 году

В 2025 году минимальную заработную плату в Чехии повысили на 1 900 крон (3 621 грн по нынешнему курсу), после чего, она составляет 20 800 чешских крон в месяц (39 641 грн). За час работы это — 124,40 кроны (почти 238 грн). Такую информацию обнародовало Министерство труда и социальных дел страны.

Чешское правительство утвердило новый механизм расчета минимальной зарплаты на 2025 и 2026 годы. Речь идет об использовании специального коэффициента, который позволяет ежегодно автоматически корректировать минималку в соответствии с прогнозируемой средней номинальной заработной платой. Министерство финансов обязано публиковать эти прогнозы до конца августа каждого года.

На сколько может вырасти минималка в Чехии в следующем году

На основе утвержденного алгоритма, в 2025 году минимальная зарплата составит ориентировочно 42,2% от средней зарплаты по стране, а в 2026 году — уже 43,4%. Ожидается, что в 2026 году этот показатель может составить примерно 22 500 крон в месяц (42 881 грн), однако окончательное значение станет известным в сентябре 2025 года.

Долгосрочной целью правительства является достижение уровня минимальной заработной платы на уровне 47% от средней по стране к 2029 году. Интересно, что минималку в Чехии ввели еще в 1991 году, и с 1 января 2025 года состоялось уже двадцать седьмое ее повышение.

Ранее мы писали, что минимальная зарплата в Украине — это установленный государством самый низкий уровень оплаты, который работодатель обязан обеспечить работнику за выполненную работу. В 2025 году он не изменился и составляет 8 000 грн.

Также мы рассказывали, что Польша и в дальнейшем остается привлекательной для работников из Украины. В 2025 году зарплаты там выросли из-за экономического роста, дефицита специалистов и повышения уровня жизни.