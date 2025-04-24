Зарплати в США — на яку мінімалку розраховувати у 2025

Дівчина тримає долари. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У США рівень зарплат залежить від багатьох факторів — зокрема штату, професії та навіть конкретного міста. Мінімалка встановлюється на федеральному рівні, але кожен штат може мати свої вищі стандарти.

Про те, яку мінімалку отримують працівники в Сполучених Штатах Америки у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Чому мінімалка може відрізнятись залежно від штату

За даними одного з сервісів для пошуку роботи та працівників, у 2025 році федеральна мінімальна зарплата у США — 7,25 долара за годину (близько 304 грн за нинішнім курсом). Проте в багатьох штатах ця сума значно вища. До прикладу:

Каліфорнія: 15 доларів/год (629 грн) — через високі витрати на життя у містах, як-от Лос-Анджелес і Сан-Франциско. Нью-Йорк: також 15 доларів/год (629 грн), але в межах Нью-Йорка реальні зарплати можуть бути ще вищими. Техас: тут діє федеральний мінімум — 7,25 долара/год (304 грн). Через нижчі витрати на проживання така зарплата може бути прийнятною.

Окрім того, варто враховувати, що у деяких містах працівникам надають додаткові надбавки — наприклад, на житло чи транспорт. При цьому у регіонах з дорогою вартістю життя навіть 15 доларів за годину може бути замало. Працівникам складно покривати базові витрати — оренду, харчування, транспорт.

Скільки заробляють іммігранти у 2025 році

Іммігрантам на старті буває непросто: мовний бар’єр, відсутність досвіду роботи у США та нерозуміння місцевих правил часто стають перепонами. Тож спочатку багато хто влаштовується на некваліфіковану роботу — у прибиранні, на складах тощо. У таких сферах зарплати невисокі — 10–15 доларів/год.

Проте з часом, здобувши досвід, покращивши англійську або отримавши американський диплом, іммігранти можуть перейти на краще оплачувані посади. Згодом можна розраховувати на такі доходи:

Робітничі спеціальності (будівельники, водії): старт — 15 доларів/год, з досвідом — до 30 доларів/год (від 629 грн до 1 259 грн). Фахівці з досвідом (ІТ, медицина, інженерія): 60–100 тисяч доларів на рік (2 518 652 грн — 4 197 754 грн).

Щоб заробляти більше, потрібно плідно працювати. Знання англійської, визнання диплома, професійні курси та адаптація до американських вимог — усе це допомагає підвищити дохід і побудувати стабільну кар’єру в США.

Раніше ми писали, що мінімальна заробітна плата — це встановлений державою нижній поріг оплати праці, який роботодавець зобов’язаний забезпечити працівнику за повністю виконану місячну або погодинну норму. У 2025 році — це 8 000 гривень.

Також ми розповідали, що у Чеській Республіці в цьому році підвищили рівень мінімальної зарплати. Крім того, з 2025 року в країні почала діяти нова система її автоматичного обчислення. Влада вирішила пов’язати мінімалку із середнім рівнем заробітної плати, що дасть змогу щорічно більш обґрунтовано та стабільно переглядати доходи працівників із найнижчим рівнем заробітку.