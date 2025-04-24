Зарплаты в США — на какую минималку рассчитывать в 2025 году

Девушка держит доллары. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В США уровень зарплат зависит от многих факторов — в частности штата, профессии и даже конкретного города. Минималка устанавливается на федеральном уровне, но каждый штат может иметь свои более высокие стандарты.

О том, какую минималку получают работники в Соединенных Штатах Америки в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Почему минималка может отличаться в зависимости от штата

По данным одного из сервисов для поиска работы и работников, в 2025 году федеральная минимальная зарплата в США — 7,25 доллара в час (около 304 грн по нынешнему курсу). Однако во многих штатах эта сумма значительно выше. К примеру:

Калифорния: 15 долларов/час (629 грн) — из-за высоких затрат на жизнь в городах, таких как Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Нью-Йорк: также 15 долларов/час (629 грн), но в пределах Нью-Йорка реальные зарплаты могут быть еще выше. Техас: здесь действует федеральный минимум — 7,25 доллара/час (304 грн). Из-за более низких расходов на проживание такая зарплата может быть приемлемой.

Кроме того, следует учитывать, что в некоторых городах работникам предоставляют дополнительные надбавки — например, на жилье или транспорт. При этом в регионах с дорогой стоимостью жизни даже 15 долларов в час может быть мало. Работникам сложно покрывать базовые расходы — аренду, питание, транспорт.

Сколько зарабатывают иммигранты в 2025 году

Иммигрантам на старте бывает непросто: языковой барьер, отсутствие опыта работы в США и непонимание местных правил часто становятся преградами. Поэтому сначала многие устраиваются на неквалифицированную работу — в уборке, на складах и тому подобное. В таких сферах зарплаты невысокие — 10-15 долларов/час.

Однако со временем, получив опыт, улучшив английский или получив американский диплом, иммигранты могут перейти на лучше оплачиваемые должности. Со временем можно рассчитывать на такие доходы:

Рабочие специальности (строители, водители): старт — 15 долларов/час, с опытом — до 30 долларов/час (от 629 грн до 1 259 грн). Специалисты с опытом (ИТ, медицина, инженерия): 60-100 тысяч долларов в год (от 2 518 652 грн — до 4 197 754 грн).

Чтобы зарабатывать больше, нужно плодотворно работать. Знание английского, признание диплома, профессиональные курсы и адаптация к американским требованиям — все это помогает повысить доход и построить стабильную карьеру в США.

Ранее мы писали, что минимальная заработная плата — это установленный государством нижний порог оплаты труда, который работодатель обязан обеспечить работнику за полностью выполненную месячную или почасовую норму. В 2025 году — это 8 000 гривен.

Также мы рассказывали, что в Чешской Республике в этом году повысили уровень минимальной зарплаты. Кроме того, с 2025 года в стране начала действовать новая система ее автоматического вычисления. Власти решили связать минималку со средним уровнем заработной платы, что позволит ежегодно более обоснованно и стабильно пересматривать доходы работников с самым низким уровнем заработка.