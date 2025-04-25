Минималка в Хорватии — сколько зарабатывают работники и руководители в 2025

Женщина считает евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Минимальный размер оплаты труда является ключевым индикатором экономического развития государства и благосостояния его населения. В европейских странах этот показатель варьируется в зависимости от страны. В одних государствах работники получают около 400 евро (18 978 грн по нынешнему курсу) ежемесячно, тогда как в других странах сумма может достигать нескольких тысяч евро.

О том, на какую минимальную сумму могут рассчитывать работники в Хорватии в 2025 году, поделилось издание Expat in Croatia.

Реклама

Читайте также:

Какую минималку получают работники в Хорватии в 2025 году

В начале этого года глава правительства Хорватии сообщил о повышении минимальной зарплаты для работников — теперь она составляет 970 евро (46 023 грн).

В связи с этим средний уровень чистого дохода должен достичь примерно 1 600 евро (75 914 грн) в месяц. В стране действуют две категории минимальной оплаты труда:

Один уровень касается обычных работников. Другой — должностных лиц: руководителей, членов управленческих структур, руководителей организаций и тому подобное.

В 2025 году минимальная зарплата для работников до уплаты налогов составляет 970 евро, что эквивалентно более 46 тысячам гривен. Если учесть все налоговые и социальные отчисления, на руки работник получит примерно 750 евро — это около 35,6 тысячи гривен.

Сколько минимально платят на руководящих должностях

Что касается руководящего состава, то их минимальная зарплата зафиксирована на уровне 1 168,70 евро без налоговых отчислений (более 55 тысяч гривен), а после всех удержаний — 853,99 евро (почти 40,5 тысяч гривен).

Ранее мы писали, что в Соединенных Штатах уровень заработной платы формируется под влиянием многих факторов — таких, как регион, вид деятельности и даже конкретное место работы. Хотя минимальный размер оплаты труда закреплен на федеральном уровне, отдельные штаты могут вводить собственные, более высокие пороги.

Также мы рассказывали, что в 2025 году для украинцев, которые официально работают, выросла финансовая нагрузка. Ключевым изменением стало повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, что заметно сказалось на общем объеме налоговых взносов.