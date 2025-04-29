Мінімальна зарплата в Канаді — на яку суму розраховувати у 2025

Канадські долари. Фото: Unsplash

Канада — це країна з однією з найбільших діаспор українців у світі. І це не дивно, країна вважається дуже перспективною для імміграції через високу якість життя та соціального забезпечення, яке стає доступним після отримання посвідки на проживання. Однак в українців може виникнути питання, скільки ж можна заробляти в Канаді у 2025 році.

Про те, яку мінімальну зарплату отримують працівники в Канаді у 2025 році, повідомили на сайті NewsCanadaImmigration.com.

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Як змінилась мінімалка в Канаді у 2025 році

З 1 квітня 2025 року в Канаді підвищили федеральну мінімальну заробітну плату — вона становить 17,75 канадських доларів за годину (майже 533 грн за нинішнім курсом). Це на 45 центів більше, ніж до підвищення — 17,30 доларів (519 грн).

Зміни стосуються приблизно 26 тисяч працівників, які працюють у сферах, що підпадають під федеральне регулювання — зокрема, у банківському та транспортному секторах. Роботодавці повинні були вчасно оновити зарплатні сітки, щоб з 1 квітня платити за новими правилами.

Разом із загальнонаціональним зростанням мінімальної оплати праці, зміни торкнуться й кількох провінцій. Зокрема:

у Ньюфаундленді та Лабрадорі ставка зросте до 16,00 дол./год (480 грн);

у Нунавуті, як і раніше, зберігається найвищий рівень — 19,00 дол./год (570 грн).

Варто зазначити, що коли в окремій провінції чи території мінімальна зарплата вища за федеральну, роботодавець повинен платити саме більшу ставку.

Чому підвищення мінімалки має важливе значення для працівників

Підвищення мінімальної зарплати — відповідь на зростання цін і витрат на життя. Це частина більшої стратегії уряду Канади щодо підтримки економічної справедливості й покращення умов праці.

Також планується наступне корегування ставок у 2026 році, якщо інфляція зростатиме. Уряд прагне забезпечити громадянам гідну оплату праці, кращий баланс між роботою та особистим життям, доступ до соціальних пільг, зокрема лікарняних і відпусток по догляду за дітьми.

Раніше ми писали, що мінімальна зарплата в Європі суттєво різниться — від кількох сотень до тисяч євро. Хоча зазвичай її підвищують на початку року, Франція цього разу вирішила залишити показник без змін.

Також ми розповідали, що українці, які шукають роботу, можуть долучитися до команди Фонду Сергія Притули. Там відкрито чимало вакансій і шукають активних та фахових людей, готових розвивати країну.