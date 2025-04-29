Робота у Фонді Сергій Притули — які вакансії відкриті та скільки можна заробляти

Сергій Притула. Фото: Facebook

Українці, які перебувають у пошуках роботи, можуть спробувати приєднатися до команди Фонду Сергія Притули. Туди запрошують вмотивованих, небайдужих і професійних людей, які прагнуть змінювати Україну на краще. Станом на кінець квітня 2025 року відкрито чимало вакансій, тож кожен охочий зможе підібрати варіант для себе.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку роботу пропонують у Фонді Сергія Притули.

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Вакансії у Фонді Сергія Притули

Благодійний фонд Сергія Притули є неприбутковою благодійною організацією, заснованою у 2020 році. Її створили задля надання допомоги медичним працівникам, підтримки осіб з інвалідністю та вразливих верств населення, розвитку інклюзії тощо. А після початку повномасштабної війни Фонд зосередив діяльність на мілітарному і гуманітарному напрямах.

Вільних вакансій станом на 29 квітня чимало. Українців запрошують на такі посади:

керівник напрямку комунікацій та PR;

керівник департаменту партнерств;

проєктний менеджер;

менеджер із партнерств (гуманітарний напрям);

менеджер із міжнародних партнерств;

рекрутер;

адміністратор напряму навчання військових;

проєктний менеджер напрямку ЦГЦ;

операційний менеджер (гуманітарний напрям);

проєктний менеджер (гуманітарний напрям).

"Щиро хочете стати частиною нашої справи? Ми завжди відкриті до нових ідей та ініціатив! Надсилайте своє резюме, бажаний рівень заробітної плати та короткий мотиваційний лист із поясненням, чому хочете долучитися саме до нас", — йдеться на офіційному сайті організації.

Деталі щодо посадових обов’язків та умов праці можна прочитати в оголошеннях, опублікованих на спеціалізованих кадрових порталах. Наприклад, від проєктного менеджера очікують запуску фандрейзингових кампаній, ведення таймлайнів, контроль дедлайнів, підготовку звітів, аналізу ефективності, моніторингу стану поточних завдань і багато іншого.

Що стосується заробітної плати, то інформація відсутня. У вакансіях сказано, що сума обговорюється індивідуально і залежить від результатів співбесіди. Водночас у подібних оголошеннях від Фонду Сергія Притули за листопад-грудень 2024 року бухгалтеру пропонували 30 000 грн на місяць, менеджеру по роботі з партнерами — 31 000 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, безробітні українці можуть долучитися до проєкту "Армія відновлення". Там платять мінімум 12 000 грн на місяць. Людей залучають до суспільно корисних робіт, наприклад, розвантаження гуманітарної допомоги, розбору завалів, облаштування блокпостів тощо.

Також ми писали, що бійці з бригади "Азов" шукають медиків евакуаційного відділення. Зарплата становить від 25 000 до 120 000 грн. Необхідно мати досвід з евакуації поранених, а перевагою буде спеціальна/вища медична освіта.