Работа в Фонде Сергей Притулы — какие вакансии открыты и сколько можно зарабатывать

Сергей Притула. Фото: Facebook

Украинцы, которые находятся в поисках работы, могут попробовать присоединиться к команде Фонда Сергея Притулы. Туда приглашают мотивированных, неравнодушных и профессиональных людей, которые стремятся менять Украину к лучшему. По состоянию на конец апреля 2025 года открыто немало вакансий, поэтому каждый желающий сможет подобрать вариант для себя.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую работу предлагают в Фонде Сергея Притулы.

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Вакансии в Фонде Сергея Притулы

Благотворительный фонд Сергея Притулы является неприбыльной благотворительной организацией, основанной в 2020 году. Ее создали для оказания помощи медицинским работникам, поддержки лиц с инвалидностью и уязвимых слоев населения, развития инклюзии и тому подобное. А после начала полномасштабной войны Фонд сосредоточил деятельность на милитаристском и гуманитарном направлениях.

Свободных вакансий по состоянию на 29 апреля немало. Украинцев приглашают на такие должности:

руководитель направления коммуникаций и PR;

руководитель департамента партнерств;

проектный менеджер;

менеджер по партнерствам (гуманитарное направление);

менеджер по международным партнерствам;

рекрутер;

администратор направления обучения военных;

проектный менеджер направления ЦГЦ;

операционный менеджер (гуманитарное направление);

проектный менеджер (гуманитарное направление).

"Искренне хотите стать частью нашего дела? Мы всегда открыты к новым идеям и инициативам! Присылайте свое резюме, желаемый уровень заработной платы и короткое мотивационное письмо с объяснением, почему хотите присоединиться именно к нам", — говорится на официальном сайте организации.

Детали относительно должностных обязанностей и условий труда можно прочитать в объявлениях, опубликованных на специализированных кадровых порталах. Например, от проектного менеджера ожидают запуск фандрейзинговых кампаний, ведение таймлайнов, контроль дедлайнов, подготовку отчетов, анализ эффективности, мониторинг состояния текущих задач и многое другое.

Что касается заработной платы, то информация отсутствует. В вакансиях сказано, что сумма обсуждается индивидуально и зависит от результатов собеседования. Однако в подобных объявлениях от Фонда Сергея Притулы за ноябрь-декабрь 2024 года бухгалтеру предлагали 30 000 грн в месяц, менеджеру по работе с партнерами — 31 000 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, безработные украинцы могут присоединиться к проекту "Армия восстановления". Там платят минимум 12 000 грн в месяц. Людей привлекают к общественно полезным работам, например, разгрузке гуманитарной помощи, разбору завалов, обустройству блокпостов и тому подобное.

Также мы писали, что бойцы из бригады "Азов" ищут медиков эвакуационного отделения. Зарплата составляет от 25 000 до 120 000 грн. Необходимо иметь опыт по эвакуации раненых, а преимуществом будет специальное/высшее медицинское образование.