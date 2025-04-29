Минимальная зарплата в Канаде — на какую сумму рассчитывать в 2025 году

Канадские доллары. Фото: Unsplash

Канада — это страна с одной из самых больших диаспор украинцев в мире. И это неудивительно, страна считается очень перспективной для иммиграции, из-за высокого качества жизни и социального обеспечения, которое становится доступным после получения вида на жительство. Однако у украинцев может возникнуть вопрос, сколько же можно зарабатывать в Канаде в 2025 году.

О том, какую минимальную зарплату получают работники в Канаде в 2025 году, сообщили на сайте NewsCanadaImmigration.com.

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Как изменилась минималка в Канаде в 2025 году

С 1 апреля 2025 года в Канаде повысили федеральную минимальную заработную плату — она составляет 17,75 канадских долларов в час (почти 533 грн по нынешнему курсу). Это на 45 центов больше, чем до повышения — 17,30 долларов (519 грн).

Изменения касаются примерно 26 тысяч работников, работающих в сферах, подпадающих под федеральное регулирование — в частности, в банковском и транспортном секторах. Работодатели должны были вовремя обновить зарплатные сетки, чтобы с 1 апреля платить по новым правилам.

Вместе с общенациональным ростом минимальной оплаты труда, изменения коснутся и нескольких провинций. В частности:

в Ньюфаундленде и Лабрадоре ставка вырастет до 16,00 долл./час (480 грн);

в Нунавуте по-прежнему сохраняется самый высокий уровень — 19,00 долл./час (570 грн).

Стоит отметить, что когда в отдельной провинции или территории минимальная зарплата выше федеральной, работодатель должен платить именно большую ставку.

Почему повышение минималки имеет важное значение для работников

Повышение минимальной зарплаты — ответ на рост цен и расходов на жизнь. Это часть большей стратегии правительства Канады по поддержке экономической справедливости и улучшению условий труда.

Также планируется следующая корректировка ставок в 2026 году, если инфляция будет расти. Правительство стремится обеспечить гражданам достойную оплату труда, лучший баланс между работой и личной жизнью, доступ к социальным льготам, в частности, больничным и отпускам по уходу за детьми.

Ранее мы писали, что минимальная зарплата в Европе существенно отличается — от нескольких сотен до тысяч евро. Хотя обычно ее повышают в начале года, Франция в этот раз решила оставить показатель без изменений.

Также мы рассказывали, что украинцы, которые ищут работу, могут присоединиться к команде Фонда Сергея Притулы. Там открыто немало вакансий и ищут активных и профессиональных людей, готовых развивать страну.