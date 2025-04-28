Мінімалка в Франції — яку суму гарантує держава працівникам у 2025 році

Людина тримає євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Розмір мінімальної заробітної плати сильно відрізняється серед європейських держав. Сума може становити кілька сотень або навіть тисяч євро. Зазвичай мінімалку переглядають на початку нового року, але Франції її вирішили не збільшувати.

Про те, скільки мінімально заробляють працівники в Франції у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Розмір мінімалки в Франції у 2025 році

У Франції на початку 2025 року не переглядали мінімальну заробітну плату — Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC). Вона залишається на рівні, встановленому ще 1 листопада 2024 року. Причина в тому, що попереднє підвищення вже випередило інфляцію, тому влада країни не бачить підстав для нового зростання. Мінімальна зарплата у Франції у 2025 році складає:

1 801,80 євро брутто на місяць до відрахувань (85 573 грн);

брутто на місяць до відрахувань (85 573 грн); або 1 426,30 євро нетто після відрахувань (67 739 грн);

євро нетто після відрахувань (67 739 грн); годинна ставка — 11,88 євро брутто (564 грн).

Ці суми розраховані з урахуванням стандартного 35-годинного робочого тижня. Для порівняння, ще до підвищення мінімалка становила 1 766,92 євро брутто на місяць (83 916 грн), а у 2023 році — 1 747,20 євро (82 979 грн).

Хто отримує мінімалку в Франції

Право на мінімальну оплату праці мають усі працівники у Франції, незалежно від сфери діяльності або країни походження роботодавця. Рівень 1 801,80 євро брутто встановлений для всіх працівників старших за 18 років.

Молодь до 17 років отримує мінімальну зарплату за зниженими ставками. Також ті, хто працює неповний день, повинні отримувати не менше встановленої погодинної ставки.

Франція чітко дотримується принципу "рівна оплата за однакову працю", що виключає дискримінацію за віком, статтю чи іншими ознаками.

Робочий час і відрахування із зарплати

Стандартний робочий тиждень у Франції триває 35 годин. За один день можна працювати не більше 10 годин, між змінами має бути мінімум 11 годин відпочинку. Після 6 годин роботи обов'язково надається 20-хвилинна перерва.

Із зарплати працівника утримується приблизно 30% внесків на медичне страхування, пенсійне забезпечення та інші соціальні виплати. Роботодавець зі свого боку також сплачує внески — їх розмір може коливатися від 31% до 54% від зарплати, залежно від галузі та умов праці.

Податок на доходи у Франції залежить від суми заробітку й може становити від 0% до 45%. Варто зазначити, що попит на іноземних працівників у Франції залишається високим, особливо у сферах будівництва, медицини та громадського харчування.

Раніше ми писали, що мінімальна зарплата відображає рівень економічного розвитку країни та добробут її громадян. У Європі вона сильно різниться. В одних державах працівники отримують близько 400 євро (18 978 грн), в інших — кілька тисяч євро.

Також ми розповідали, що в США рівень мінімальної оплати праці залежить від штату, професії та навіть міста. Вона може встановлюватися як на федеральному, так і на місцевому рівні, а на середній дохід впливає багато факторів.