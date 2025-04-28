Середня зарплата у США — на які доходи можна розраховувати у 2025

Людина отримує долари. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Розмір заробітної плати в США залежить від багатьох чинників: штату, професії, а інколи навіть конкретного міста. Мінімальний рівень оплати праці встановлюється на федеральному рівні, або ж окремі штати можуть запроваджувати власні стандарти. При цьому на середній заробіток впливає велика кількість змінних.

Про те, скільки в середньому заробляють працівники в США у 2025 році, поділились фахівці одного з сервісів для пошуку роботи "Mobiletator".

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Яка середня зарплата у США

За останніми даними, середня річна зарплата у США становить приблизно 55 тисяч доларів (2 299 947 грн за нинішнім курсом). Але ця цифра може значно змінюватися залежно від професії, досвіду та місця проживання.

Наприклад, у сфері IT чи фінансів можна заробити набагато більше, ніж у роздрібній торгівлі чи сфері обслуговування. Загалом, на зарплату в США впливають кілька основних чинників:

Досвід роботи: чим більше стажу, тим вища оплата. Професія: у технологічних та фінансових галузях зарплати вищі. Регіон: у великих містах зарплати вищі, але й вартість життя теж зростає. Освіта: диплом чи спеціалізовані навички значно підвищують шанси на хороший дохід.

Рівень доходів у США сильно коливається залежно від регіону. Наприклад, у Нью-Йорку середня річна зарплата сягає близько 70 тисяч доларів (2 927 205 грн). Водночас висока вартість життя може звести на нівець відчуття високого доходу.

У Каліфорнії, особливо у містах Лос-Анджелес та Сан-Франциско, середні заробітки перевищують 75 тисяч доларів (3 136 291 грн), однак і витрати на життя тут дуже високі.

У Техасі середній дохід становить приблизно 55 тисяч доларів на рік (2 299 947 грн), і завдяки доступнішому житлу ці гроші дозволяють жити більш комфортно. У Флориді зарплати коливаються у межах 50–60 тисяч доларів на рік (від 2 299 947 грн до 2 509 033 грн), причому у великих містах, таких як Маямі, заробітки можуть бути трохи вищими.

Таким чином, хоча у мегаполісах зарплати вищі, через дорожнечу життя реальна купівельна спроможність часто не набагато краща, ніж в інших регіонах.

Який відсоток доходу іде на податки в США

Важливо пам'ятати, що у США частину заробітку обов'язково забирають податки та інші внески. В середньому це від 20% до 30% зарплати. Основні обов'язкові платежі:

Федеральний податок на доходи: чим більший дохід, тим вищий відсоток податку. Соціальне забезпечення (Social Security): 6,2% доходу йде на пенсії та інші виплати. Медичне страхування (Medicare): ще 1,45% від зарплати. Штатні та місцеві податки: наприклад, у Каліфорнії вони одні з найвищих у США.

Наприклад, якщо людина заробляє 60 000 доларів на рік (понад 2,5 млн грн)і живе в штаті з високими податками (як Нью-Йорк), після усіх відрахувань на руки вона отримає близько 45 000 доларів (1 881 775 грн). Тож при плануванні витрат завжди варто враховувати реальний дохід після податків, а не лише суму, вказану у контракті.

Раніше ми писали, що у 2025 році федеральна мінімальна зарплата в США складає 7,25 долара на годину (приблизно 304 грн). Однак в деяких штатах вона може бути вища.

Також ми розповідали, що мінімальна оплата праці є важливим показником рівня життя та економічного розвитку країни. В Європі цей показник сильно різниться: у деяких країнах зарплата стартує від 400 євро (18 978 грн), а в інших — сягає кількох тисяч євро.