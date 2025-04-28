Средняя зарплата в США — на какие доходы можно рассчитывать в 2025

Человек получает доллары. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Размер заработной платы в США зависит от многих факторов: штата, профессии, а иногда даже конкретного города. Минимальный уровень оплаты труда устанавливается на федеральном уровне, или же отдельные штаты могут вводить собственные стандарты. При этом на средний заработок влияет большое количество переменных.

О том, сколько в среднем зарабатывают работники в США в 2025 году, поделились специалисты одного из сервисов для поиска работы "Mobiletator".

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Какая средняя зарплата в США

По последним данным, средняя годовая зарплата в США составляет примерно 55 тысяч долларов (2 299 947 грн по нынешнему курсу). Но эта цифра может значительно меняться в зависимости от профессии, опыта и места жительства.

Например, в сфере IT или финансов можно заработать гораздо больше, чем в розничной торговле или сфере обслуживания. В общем, на зарплату в США влияют несколько основных факторов:

Опыт работы: чем больше стажа, тем выше оплата. Профессия: в технологических и финансовых отраслях зарплаты выше. Регион: в крупных городах зарплаты выше, но и стоимость жизни тоже растет. Образование: диплом или специализированные навыки значительно повышают шансы на хороший доход.

Уровень доходов в США сильно колеблется в зависимости от региона. Например, в Нью-Йорке средняя годовая зарплата достигает около 70 тысяч долларов (2 927 205 грн). В то же время высокая стоимость жизни может свести на нет ощущение высокого дохода.

В Калифорнии, особенно в городах Лос-Анджелес и Сан-Франциско, средние заработки превышают 75 тысяч долларов (3 136 291 грн), однако и расходы на жизнь здесь очень высокие.

В Техасе средний доход составляет примерно 55 тысяч долларов в год (2 299 947 грн), и благодаря более доступному жилью эти деньги позволяют жить более комфортно. Во Флориде зарплаты колеблются в пределах 50-60 тысяч долларов в год (от 2 299 947 грн до 2 509 033 грн), причем в крупных городах, таких как Майами, заработки могут быть немного выше.

Таким образом, хотя в мегаполисах зарплаты выше, из-за дороговизны жизни реальная покупательная способность часто не намного лучше, чем в других регионах.

Какой процент дохода идет на налоги в США

Важно помнить, что в США часть заработка обязательно забирают налоги и другие взносы. В среднем это от 20% до 30% зарплаты. Основные обязательные платежи:

Федеральный налог на доходы: чем больше доход, тем выше процент налога. Социальное обеспечение (Social Security): 6,2% дохода идет на пенсии и другие выплаты. Медицинское страхование (Medicare): еще 1,45% от зарплаты. Штатные и местные налоги: например, в Калифорнии они одни из самых высоких в США.

Например, если человек зарабатывает 60 000 долларов в год (более 2,5 млн грн) и живет в штате с высокими налогами (как Нью-Йорк), после всех отчислений на руки он получит около 45 000 долларов (1 881 775 грн). Поэтому при планировании расходов всегда следует учитывать реальный доход после налогов, а не только сумму, указанную в контракте.

Ранее мы писали, что в 2025 году федеральная минимальная зарплата в США составляет 7,25 доллара в час (примерно 304 грн). Однако в некоторых штатах она может быть выше.

Также мы рассказывали, что минимальная оплата труда является важным показателем уровня жизни и экономического развития страны. В Европе этот показатель сильно отличается: в некоторых странах зарплата стартует от 400 евро (18 978 грн), а в других - достигает нескольких тысяч евро.