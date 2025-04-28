Минималка во Франции — какую сумму гарантирует государство работникам в 2025 году

Человек держит евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Размер минимальной заработной платы сильно отличается среди европейских государств. Сумма может составлять несколько сотен или даже тысяч евро. Обычно минималку пересматривают в начале нового года, но Франции ее решили не увеличивать.

О том, сколько минимально зарабатывают работники во Франции в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Размер минималки во Франции в 2025 году

Во Франции в начале 2025 года не пересматривали минимальную заработную плату — Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance (SMIC). Она остается на уровне, установленном еще 1 ноября 2024 года. Причина в том, что предыдущее повышение уже опередило инфляцию, поэтому власти страны не видят оснований для нового роста. Минимальная зарплата во Франции в 2025 году составляет:

1 801,80 евро брутто в месяц до отчислений (85 573 грн);

брутто в месяц до отчислений (85 573 грн); или 1 426,30 евро нетто после отчислений (67 739 грн);

евро нетто после отчислений (67 739 грн); часовая ставка — 11,88 евро брутто (564 грн).

Эти суммы рассчитаны с учетом стандартной 35-часовой рабочей недели. Для сравнения, еще до повышения минималка составляла 1 766,92 евро брутто в месяц (83 916 грн), а в 2023 году — 1 747,20 евро (82 979 грн).

Кто получает минималку во Франции

Право на минимальную оплату труда имеют все работники во Франции, независимо от сферы деятельности или страны происхождения работодателя. Уровень 1 801,80 евро брутто установлен для всех работников старше 18 лет.

Молодежь до 17 лет получает минимальную зарплату по сниженным ставкам. Также те, кто работает неполный день, должны получать не меньше установленной почасовой ставки.

Франция четко придерживается принципа "равная оплата за одинаковый труд", что исключает дискриминацию по возрасту, полу или другим признакам.

Рабочее время и отчисления из зарплаты

Стандартная рабочая неделя во Франции длится 35 часов. За один день можно работать не более 10 часов, между сменами должно быть минимум 11 часов отдыха. После 6 часов работы обязательно предоставляется 20-минутный перерыв.

Из зарплаты работника удерживается примерно 30% взносов на медицинское страхование, пенсионное обеспечение и другие социальные выплаты. Работодатель со своей стороны также платит взносы — их размер может колебаться от 31% до 54% от зарплаты, в зависимости от отрасли и условий труда.

Налог на доходы во Франции зависит от суммы заработка и может составлять от 0% до 45%. Стоит отметить, что спрос на иностранных работников во Франции остается высоким, особенно в сферах строительства, медицины и общественного питания.

Ранее мы писали, что минимальная зарплата отражает уровень экономического развития страны и благосостояние ее граждан. В Европе она сильно различается. В одних государствах работники получают около 400 евро (18 978 грн), в других — несколько тысяч евро.

Также мы рассказывали, что в США уровень минимальной оплаты труда зависит от штата, профессии и даже города. Она может устанавливаться как на федеральном, так и на местном уровне, а на средний доход влияет много факторов.