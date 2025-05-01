Затримка зарплати — роботодавців хочуть змусити платити пеню працівникам

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт, що посилює захист громадян від затримок заробітної плати. Документ передбачає посилення відповідальності для роботодавців та пропонує механізм погашення заборгованості перед працівниками.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

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"Наявність заборгованості з виплати заробітної плати, залишається однією з найгостріших соціально-трудових проблем України протягом усього періоду її незалежності", — зазначають у пояснювальній записці ініціатори законопроєкту.

Народні обранці також додають, що внаслідок завданого російською агресією величезного удару економіці України чимало підприємств були змушені припинити або скоротити свою діяльність. Це призводить до подальшого порушення строків виплати заробітної плати та не сприяє виплаті працівникам раніше утвореної зарплатної заборгованості, отже генерує її зростання.

Що змінить закон у разі його прийняття

Головна мета законопроєкту, як зазначають його автори — забезпечити реалізацію конституційних прав працівників на своєчасне та в повному обсязі отримання заробітної плати.

Нардепи зокрема пропонують:

надати право працівникам тимчасово припинити роботу у разі затримки виплати заробітної плати на строк понад 15 календарних днів;

у разі затримки виплати заробітної плати на строк понад 15 календарних днів; виплачувати працівникам компенсації (разі неплатоспроможності роботодавця) у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат, але не більше дванадцяти мінімалок;

(разі неплатоспроможності роботодавця) у розмірі трьох середньомісячних заробітних плат, але не більше дванадцяти мінімалок; зараховувати період, за який виплачено компенсацію, до страхового стажу ;

; зобов'язати роботодавців у разі затримки виплати заробітної плати на строк понад 15 календарних днів після закінчення місяця, за який здійснюється виплата, сплачувати працівникам пеню в розмірі та на умовах, визначених трудовим або колективним договором, але не менше облікової ставки НБУ.

Очікується, що прийняття законопроєкту, серед іншого, дозволить скоротити обсяги наявної заборгованості із заробітної плати, а також забезпечить економічний захист працівника у випадку невчасної оплати праці.

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