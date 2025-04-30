Хто і скільки заробляє в Україні — огляд ринку заробітних плат

Огляд ринку заробітних плат. Фото: Новини.LIVE

Кілька останніх років я уважно стежу за тим, як змінюється ринок праці в Україні. Ми пройшли період невизначеності, скорочень і нестабільності, коли зарплати майже не зростали, а очікування працівників дедалі більше розходилися з можливостями роботодавців.

Зараз ситуація поступово змінюється. Не кардинально, але помітно: з’являються нові моделі мотивації, зарплати зростають у динамічних секторах, компанії гнучкіше реагують на виклики. Та попри позитивні зрушення, ринок залишається не простим: тиск інфляції, дефіцит кадрів, професійна міграція і регіональні розриви продовжують впливати на загальну картину.

Реклама

Читайте також:

У цьому огляді я зібрала головні цифри, тенденції та сигнали, що формують ринок зарплат у 2025 році. Вони допоможуть краще орієнтуватися в актуальній ситуації й зважено планувати розвиток бізнесу або кар’єри.

Скільки заробляють українці у 2025 році

Попри прогнози Кабінету Міністрів щодо підвищення середньої зарплати до 25 732 грн (+18,4%), реальні доходи зростуть лише на 6,5%, адже інфляція сягнула 12,4%. Безробіття залишається на рівні 10-11% через дисбаланс між запитами роботодавців і наявними навичками працівників.

Найвищі доходи у Києві – середня зарплата становить близько 29 000 грн, у Харкові й Дніпрі – 26-27 тис. грн. У прифронтових регіонах доходи нижчі через нестабільну ситуацію та економічні ризики. При цьому очікується уповільнення темпів зростання зарплат до 3-4% у 2026-2027 роках.

У топі за доходами – фахівці з ІТ:

System Architect – до 272 тис. грн;

Senior Developer – у середньому 188 тис. грн;

Junior Developer – близько 38 тис. грн.

Також серед лідерів оплати праці авіаційний транспорт – 43,9 тис. грн. та фінансовий і страховий сектор – 41,4 тис. грн. Керівники банківських відділень отримують понад 55 000 грн, а фінансові консультанти демонструють найбільше зростання доходів у межах галузі (+9,5%). Відчутне зростання спостерігається у сфері SMM (+62%), дизайну (+64%) й електрики (+50%).

Будівництво залишається серед найдинамічніших за зростанням оплати:

зварники – до 100 000 грн;

оператори ЧПК – до 120 000 грн;

будівельники – від 30 000 грн;

водії вантажівок – у середньому 27 600 грн.

Оборонний сектор також утримує високу планку: рядові військовослужбовці отримують від 50 000 грн, а фахівці з технічними навичками – понад 70 000 грн.

Найнижчі середні зарплати фіксуються у сферах:

культури – 13 100 грн;

освіти – 14 600 грн;

охорони здоров’я – до 16 900 грн;

сільського господарства – 17 600 грн.

Зростання в цих галузях не перевищує 14-17% і не перекриває рівень інфляції.

Не лише зарплата: як змінюється система винагороди та мотивації

Компанії дедалі активніше впроваджують гнучкі моделі оплати: фіксована ставка доповнюється бонусами, KPI-схемами, проєктною оплатою або часткою у прибутку (особливо в стартапах).

Понад 60% роботодавців використовують моделі, що дають працівникам змогу впливати на свій дохід.

Фокус зміщується від виключно фінансової мотивації до інвестицій у розвиток персоналу: навчання, сертифікації, чіткі кар’єрні траєкторії, менторство, розвиток командної культури, додаткові дні відпустки. Також поширюються гнучкі формати роботи: гібрид, повна віддаленість, можливість працювати з-за кордону. Попри розширення мотиваційних інструментів, стабільна зарплата й безпека залишаються ключовими для утримання кадрів.

"Тихе звільнення" та відтік кадрів

Ринок праці стикається з високою мобільністю: понад 50% українців планує змінити роботу або навіть професію. Причини – фінансовий тиск, професійне вигорання, обмежені можливості розвитку та зниження мотивації. На цьому тлі поширюється явище "тихого звільнення" (quiet quitting): працівники формально залишаються на посаді, але втрачають залученість і поступово шукають нові можливості. Це серйозний сигнал для бізнесу: 74% компаній вже повідомляють про дефіцит кадрів, а конкуренція за таланти зростає щомісяця.

Щоб утримати команду, бізнесу варто зосередитися на стабільності, прозорій оплаті, підтримці розвитку та створенні здорової корпоративної культури.

Що чекає ринок праці до кінця 2025 року

Зберігатиметься дефіцит кадрів, спричинений мобілізацією та міграцією. Компанії вже починають адаптуватися: налагоджують співпрацю з університетами, запускають стажування, трансформують офіси на коворкінги, впроваджують віддалені формати. Гібридна робота остаточно закріплюється як стандарт.

Технологічний прогрес підвищує попит на reskilling та upskilling. Найбільш затребувані – ІТ-фахівці, інженери, медики, фінансисти, працівники оборонного сектора та виробництва. Паралельно бізнес інвестує в інклюзивність та молоді таланти – впроваджує програми рівних можливостей і зрозумілі кар’єрні треки. Ми поступово переходимо до ринку, де саме кандидат формує порядок денний.

Якщо ще кілька років тому ключовим фактором була лише зарплата, то зараз працівники очікують прозорого розвитку, гнучкості й ціннісного збігу з компанією.

Ринок праці у 2025 році залишається динамічним і багатогранним: з одного боку – зростання в окремих галузях і професіях, з іншого – уповільнення у традиційних секторах та зростаючий дефіцит кадрів. У центрі змін – працівники з новими запитами й очікуваннями, які впливають на стратегії компаній. На цьому тлі посилюється конкуренція за фахівців, і перевагу поступово отримують ті роботодавці, чия пропозиція поєднує стабільність, можливості розвитку та справедливу винагороду.