Кто и сколько зарабатывает в Украине - обзор рынка заработных плат

Обзор рынка заработных плат. Фото: Новини.LIVE

Несколько последних лет я внимательно слежу за тем, как меняется рынок труда в Украине. Мы прошли период неопределенности, сокращений и нестабильности, когда зарплаты почти не росли, а ожидания работников все больше расходились с возможностями работодателей.

Сейчас ситуация постепенно меняется. Не кардинально, но заметно: появляются новые модели мотивации, зарплаты растут в динамичных секторах, компании гибче реагируют на вызовы. Но несмотря на позитивные сдвиги, рынок остается не простым: давление инфляции, дефицит кадров, профессиональная миграция и региональные разрывы продолжают влиять на общую картину.

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В этом обзоре я собрала главные цифры, тенденции и сигналы, формирующие рынок зарплат в 2025 году. Они помогут лучше ориентироваться в актуальной ситуации и взвешенно планировать развитие бизнеса или карьеры.

Сколько зарабатывают украинцы в 2025 году

Несмотря на прогнозы Кабинета Министров по повышению средней зарплаты до 25 732 грн (+18,4%), реальные доходы вырастут лишь на 6,5%, ведь инфляция достигла 12,4%. Безработица остается на уровне 10-11% из-за дисбаланса между запросами работодателей и имеющимися навыками работников.

Самые высокие доходы в Киеве — средняя зарплата составляет около 29 000 грн, в Харькове и Днепре — 26-27 тыс. грн. В прифронтовых регионах доходы ниже из-за нестабильной ситуации и экономических рисков. При этом ожидается замедление темпов роста зарплат до 3-4% в 2026-2027 годах.

В топе по доходам — специалисты по ІТ:

System Architect — до 272 тыс. грн;

Senior Developer — в среднем 188 тыс. грн;

Junior Developer — около 38 тыс. грн.

Также среди лидеров оплаты труда авиационный транспорт — 43,9 тыс. грн. и финансовый и страховой сектор — 41,4 тыс. грн. Руководители банковских отделений получают более 55 тыс. грн, а финансовые консультанты демонстрируют наибольший рост доходов в пределах отрасли (+9,5%). Ощутимый рост наблюдается в сфере SMM (+62%), дизайна (+64%) и электрики (+50%).

Строительство остается среди самых динамичных по росту оплаты:

сварщики — до 100 тыс. грн;

операторы ЧПУ — до 120 тыс. грн;

строители — от 30 тыс. грн;

водители грузовиков — в среднем 27 600 грн.

Оборонный сектор также удерживает высокую планку: рядовые военнослужащие получают от 50 тыс. грн, а специалисты с техническими навыками — более 70 тыс. грн.

Самые низкие средние зарплаты фиксируются в сферах:

культуры — 13 100 грн;

образования — 14 600 грн;

здравоохранения — до 16 900 грн;

сельского хозяйства — 17 600 грн.

Рост в этих отраслях не превышает 14-17% и не перекрывает уровень инфляции.

Не только зарплата: как меняется система вознаграждения и мотивации

Компании все активнее внедряют гибкие модели оплаты: фиксированная ставка дополняется бонусами, KPI-схемами, проектной оплатой или долей в прибыли (особенно в стартапах).

Более 60% работодателей используют модели, позволяющие работникам влиять на свой доход.

Фокус смещается от исключительно финансовой мотивации к инвестициям в развитие персонала: обучение, сертификации, четкие карьерные траектории, менторство, развитие командной культуры, дополнительные дни отпуска. Также распространяются гибкие форматы работы: гибрид, полная удаленность, возможность работать из-за рубежа. Несмотря на расширение мотивационных инструментов, стабильная зарплата и безопасность остаются ключевыми для удержания кадров.

"Тихое увольнение" и отток кадров

Рынок труда сталкивается с высокой мобильностью: более 50% украинцев планирует сменить работу или даже профессию. Причины — финансовое давление, профессиональное выгорание, ограниченные возможности развития и снижение мотивации. На этом фоне распространяется явление "тихого увольнения" (quiet quitting): работники формально остаются на должности, но теряют вовлеченность и постепенно ищут новые возможности. Это серьезный сигнал для бизнеса: 74% компаний уже сообщают о дефиците кадров, а конкуренция за таланты растет с каждым месяцем.

Чтобы удержать команду, бизнесу стоит сосредоточиться на стабильности, прозрачной оплате, поддержке развития и создании здоровой корпоративной культуры.

Что ждет рынок труда до конца 2025 года

Будет сохраняться дефицит кадров, вызванный мобилизацией и миграцией. Компании уже начинают адаптироваться: налаживают сотрудничество с университетами, запускают стажировки, трансформируют офисы в коворкинги, внедряют удаленные форматы. Гибридная работа окончательно закрепляется как стандарт.

Технологический прогресс повышает спрос на reskilling и upskilling. Наиболее востребованы — ІТ-специалисты, инженеры, медики, финансисты, работники оборонного сектора и производства. Параллельно бизнес инвестирует в инклюзивность и молодые таланты — внедряет программы равных возможностей и понятные карьерные треки. Мы постепенно переходим к рынку, где именно кандидат формирует повестку дня.

Если еще несколько лет назад ключевым фактором была только зарплата, то сейчас работники ожидают прозрачного развития, гибкости и ценностного совпадения с компанией.

Рынок труда в 2025 году остается динамичным и многогранным: с одной стороны — рост в отдельных отраслях и профессиях, с другой — замедление в традиционных секторах и растущий дефицит кадров. В центре изменений — работники с новыми запросами и ожиданиями, которые влияют на стратегии компаний. На этом фоне усиливается конкуренция за специалистов, и преимущество постепенно получают те работодатели, чье предложение сочетает стабильность, возможности развития и справедливое вознаграждение.