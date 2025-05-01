Задержка зарплаты — работодателей хотят заставить платить пеню работникам

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, усиливающий защиту граждан от задержек заработной платы. Документ предусматривает усиление ответственности для работодателей и предлагает механизм погашения задолженности перед работниками.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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"Наличие задолженности по выплате заработной платы, остается одной из самых острых социально-трудовых проблем Украины в течение всего периода ее независимости", — отмечают в пояснительной записке инициаторы законопроекта.

Народные избранники также добавляют, что в результате нанесенного российской агрессией огромного удара по экономике Украины многие предприятия были вынуждены прекратить или сократить свою деятельность. Это приводит к дальнейшему нарушению сроков выплаты заработной платы и не способствует выплате работникам ранее образованной зарплатной задолженности, следовательно, генерирует ее рост.

Что изменит закон в случае его принятия

Главная цель законопроекта, как отмечают его авторы — обеспечить реализацию конституционных прав работников на своевременное и в полном объеме получение заработной платы.

Нардепы в частности предлагают:

предоставить право работникам временно прекратить работу в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней;

в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней; выплачивать работникам компенсации (в случае неплатежеспособности работодателя) в размере трех среднемесячных заработных плат, но не более двенадцати минималок;

(в случае неплатежеспособности работодателя) в размере трех среднемесячных заработных плат, но не более двенадцати минималок; засчитывать период, за который выплачена компенсация, в страховой стаж ;

; обязать работодателей в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 календарных дней после окончания месяца, за который осуществляется выплата, платить работникам пеню в размере и на условиях, определенных трудовым или коллективным договором, но не меньше учетной ставки НБУ.

Ожидается, что принятие законопроекта, среди прочего, позволит сократить объемы имеющейся задолженности по заработной плате, а также обеспечит экономическую защиту работника в случае несвоевременной оплаты труда.

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