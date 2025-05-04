Зарплати в Нідерландах — на які суми орієнтуватись у 2025 році

Людина тримає євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Нідерланди відкриті до іноземних працівників. Тут цінують мультикультурність та пропонують багато можливостей для кар’єрного зростання. Це одна з країн, де можна побудувати успішну кар’єру. Тож українцям може бути цікаво, на який рівень оплати праці вони можуть розраховувати у 2025 році.

Про те, скільки мінімально можна заробляти в Нідерландах у 2025 році, зазначається на сайті Seasonalwork.nl.

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Яку мінімалку платять працівникам у 2025 році

Починаючи з 1 січня 2025 року, в Нідерландах оновлено рівень мінімальної оплати праці за годину. Розмір ставки залежить від віку працівника. Нові брутто-ставки для працівників віком від 18 років такі:

18 років — 7,03 євро/год (332 грн);

19 років — 8,44 євро/год (399 грн);

20 років — 11,25 євро/год (532 грн);

21 рік і старше — 14,06 євро/год (665 грн).

Мінімальна заробітна плата визначається не лише в погодинному форматі, а й на день, тиждень і місяць, що дозволяє застосовувати її гнучко до різних форм зайнятості.

Розмір мінімальної оплати за годину залежить від віку працівника та кількості робочих годин на тиждень. Для тих, хто досяг 21 року і працює повний робочий тиждень (36 годин), ставка складає 14,06 євро/год (665 грн).

Розмір мінімальної зарплати в країні переглядається двічі на рік — з 1 січня та 1 липня, враховуючи рівень інфляції та економічні показники.

Від чого залежить середній дохід працівників у Нідерландах

Рівень середньої зарплати залежить від професії, освіти та досвіду. У 2025 році середній річний дохід у брутто-форматі складає приблизно 42 500 євро (2 010 683 грн на рік), що дорівнює близько 3 540 євро (167 478 грн) на місяць до сплати податків.

Чистий дохід після вирахування податків та зборів становить близько 2 800 євро на місяць (132 468 грн).

Скільки доведеться віддати на податки та життя в Нідерландах

У країні діє прогресивна податкова система. Ось основні ставки податку на доходи:

Доходи до 75 624 євро (3 577 786 грн) оподатковуються за ставкою 36,93%. Доходи понад 75,624 — за ставкою 49,5%.

Також з доходу утримуються обов’язкові соціальні внески на медичне страхування, пенсійні накопичення та інші соціальні гарантії.

Попри відносно високі зарплати, рівень витрат у Нідерландах також значний. Для комфортного проживання одній людині після сплати податків необхідно приблизно 1 500–2 000 євро на місяць (від 70 965 грн до 94 620 грн). Основні витрати включають:

Громадський транспорт — близько 110 євро/міс. (від 5 204 грн). Харчування — приблизно 300–450 євро/міс. (від 14 193 грн). Медичне страхування — обов’язкове, коштує 130–160 євро/міс. (від 6 150 грн). Оренда житла — від 1 200 до 2 600 євро/міс. (від 56 772 грн) у великих містах.

Тож попри високий рівень життя й гідні зарплати, варто враховувати й немалі витрати, пов’язані з податками, медичним страхуванням та орендою житла. Однак для тих, хто шукає кар’єрного розвитку в стабільній європейській державі — Нідерланди залишаються привабливим варіантом.

Раніше ми писали, що в Україні поступово відновлюється ринок праці, а разом із цим зростають і доходи громадян — у більшості міст середня заробітна плата підвищилася майже на 25%. Однак у деяких регіонах темпи зростання залишаються низькими.

Також ми розповідали, що Іспанія приваблює своїм кліматом, кухнею та спокійним стилем життя. Попри не завжди нестабільну економіку й відсутність технологічних проривів, рівень життя тут доволі високий, що видно із середніх зарплат у країні.