Зарплатна мапа — у яких містах українці отримують найбільше (інфографіка)

Економічні перегони — у яких містах України найвищі зарплати
В Україні спостерігається поступове відновлення ринку праці. Позитивна динаміка торкнулася і доходів населення — у більшості міст середня зарплата зросла майже на чверть. Однак є й регіони, де цей показник рухається досить повільно.
Новини.LIVE розповідають, де в Україні платять найбільше та що змінилося за рік.
Середня зарплата у містах України
Згідно з даними сайту з пошуку роботи Work.ua, середній рівень зарплати в Україні у травні 2025 року становить 24 500 грн (за вибіркою з 180 175 вакансій). Цей показник на 23% вищій ніж торік у цей же період — 20 000 грн отримували українці у травні 2024-го.
У переважній більшості регіонів оплата праці зросла.
Наприклад, у Києві середня зарплата сьогодні 28 000 грн — на 20% ніж роком раніше.
На другому місці за рівнем середньої зарплати — Львів, де річне зростання склало 19% — до 25 000 грн.
У трійці лідерів також ще одне західноукраїнське місто — Ужгород із середньою зарплатою 24 000 грн (+20% до тогорічного рівня).
В решті обласних центрів ситуація із рівнем середніх зарплат така:
- Дніпро — 23 500 грн (+18%);
- Чернівці — 23 500 грн (+21%);
- Одеса — 23 000 грн (+15%);
- Івано-Франківськ — 22 500 грн (+18%);
- Харків — 22 000 грн (+22%);
- Рівне — 21 500 грн (+23%);
- Хмельницький — 21 500 грн (+23%);
- Тернопіль — 21 500 грн (+19%);
- Черкаси — 21 000 грн (+20%);
- Вінниця — 21 000 грн (+20%);
- Житомир — 20 000 грн (+18%);
- Запоріжжя — 20 000 грн (+21%);
- Луцьк — 20 000 грн (+14%);
- Полтава — 20 000 грн (+14%);
- Миколаїв — 20 000 грн (+16%);
- Херсон — 19 900 грн (+21%);
- Кропивницький — 19 000 грн (+19%);
- Чернігів — 19 000 грн (+19%);
- Кривий Ріг — 18 000 грн (+15%);
- Суми — 17 500 грн (+21%).
Тобто в середньому зарплата підвищилася на 18-21% за рік. При цьому не відстежується якийсь чіткий географічний принцип.
Наприклад, найвище зростання рівня оплати праці спостерігається як на Сході — в Харківській області, так і на Заході України — у Тернопільській та Хмельницькій областях.
Так само як і найнижчі показники є і на Півдні — Одеса, Миколаїв, і в центральній частині — як от в Кривому Розі.
У яких галузях платять найбільше
Найвищу зарплату зараз отримують топменеджери — в середньому 50 000 грн.
На другому місці спеціалісти з нерухомості — 40 000 грн.
У трійці лідерів також сфера продажів — 31 900 грн.
Близько 30 000 грн отримують спеціалісти з ІТ, маркетингу та страхування.
Трохи нижча оплата праці в галузі будівництва — 29 000 грн.
У медиків та фармацевтів середня зарплата 24 000 грн.
Один з найнижчих показників щодо рівня оплати праці в освітній сфері — 20 000 грн.
Менше заробляють лише охоронці — на рівні 18 000 грн.
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