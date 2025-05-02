Зарплатна мапа — у яких містах українці отримують найбільше (інфографіка)

Гривні в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні спостерігається поступове відновлення ринку праці. Позитивна динаміка торкнулася і доходів населення — у більшості міст середня зарплата зросла майже на чверть. Однак є й регіони, де цей показник рухається досить повільно.

Новини.LIVE розповідають, де в Україні платять найбільше та що змінилося за рік.

Реклама

Читайте також:

Середня зарплата у містах України

Згідно з даними сайту з пошуку роботи Work.ua, середній рівень зарплати в Україні у травні 2025 року становить 24 500 грн (за вибіркою з 180 175 вакансій). Цей показник на 23% вищій ніж торік у цей же період — 20 000 грн отримували українці у травні 2024-го.

Як змінювалася середня зарплата в Україні. Фото: скриншот/Work.ua

У переважній більшості регіонів оплата праці зросла.

Наприклад, у Києві середня зарплата сьогодні 28 000 грн — на 20% ніж роком раніше.

На другому місці за рівнем середньої зарплати — Львів, де річне зростання склало 19% — до 25 000 грн.

У трійці лідерів також ще одне західноукраїнське місто — Ужгород із середньою зарплатою 24 000 грн (+20% до тогорічного рівня).

В решті обласних центрів ситуація із рівнем середніх зарплат така:

Дніпро — 23 500 грн (+18%);

Чернівці — 23 500 грн (+21%);

Одеса — 23 000 грн (+15%);

Івано-Франківськ — 22 500 грн (+18%);

Харків — 22 000 грн (+22%);

Рівне — 21 500 грн (+23%);

Хмельницький — 21 500 грн (+23%);

Тернопіль — 21 500 грн (+19%);

Черкаси — 21 000 грн (+20%);

Вінниця — 21 000 грн (+20%);

Житомир — 20 000 грн (+18%);

Запоріжжя — 20 000 грн (+21%);

Луцьк — 20 000 грн (+14%);

Полтава — 20 000 грн (+14%);

Миколаїв — 20 000 грн (+16%);

Херсон — 19 900 грн (+21%);

Кропивницький — 19 000 грн (+19%);

Чернігів — 19 000 грн (+19%);

Кривий Ріг — 18 000 грн (+15%);

Суми — 17 500 грн (+21%).

Тобто в середньому зарплата підвищилася на 18-21% за рік. При цьому не відстежується якийсь чіткий географічний принцип.

Середня зарплата у містах України. Графіка: Новини.LIVE

Наприклад, найвище зростання рівня оплати праці спостерігається як на Сході — в Харківській області, так і на Заході України — у Тернопільській та Хмельницькій областях.

Так само як і найнижчі показники є і на Півдні — Одеса, Миколаїв, і в центральній частині — як от в Кривому Розі.

У яких галузях платять найбільше

Найвищу зарплату зараз отримують топменеджери — в середньому 50 000 грн.

На другому місці спеціалісти з нерухомості — 40 000 грн.

У трійці лідерів також сфера продажів — 31 900 грн.

Близько 30 000 грн отримують спеціалісти з ІТ, маркетингу та страхування.

Трохи нижча оплата праці в галузі будівництва — 29 000 грн.

У медиків та фармацевтів середня зарплата 24 000 грн.

Один з найнижчих показників щодо рівня оплати праці в освітній сфері — 20 000 грн.

Менше заробляють лише охоронці — на рівні 18 000 грн.

Раніше ми писали, що нардеп поскаржився на низькі зарплати в Верховній Раді та розповів, скільки заробляють парламентарі.

Також дізнавайтеся, що буде з мінімальною зарплатою в Україні у 2026 році.