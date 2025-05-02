Зарплатная карта — в каких городах украинцы получают больше всего (инфографика)

Гривны в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине наблюдается постепенное восстановление рынка труда. Положительная динамика коснулась и доходов населения — в большинстве городов средняя зарплата выросла почти на четверть. Однако есть и регионы, где этот показатель движется достаточно медленно.

Новини.LIVE рассказывают, где в Украине платят больше всего и что изменилось за год.

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Средняя зарплата в городах Украины

Согласно данным сайта по поиску работы Work.ua, средний уровень зарплаты в Украине в мае 2025 года составляет 24 500 грн (по выборке из 180 175 вакансий). Этот показатель на 23% выше чем в прошлом году в этот же период — 20 000 грн получали украинцы в мае 2024-го.

Как изменилась средняя зарплата в Украине. Фото: скриншот/Work.ua

В подавляющем большинстве регионов оплата труда выросла.

Например, в Киеве средняя зарплата сегодня 28 000 грн — на 20% чем годом ранее.

На втором месте по уровню средней зарплаты — Львов, где годовой рост составил 19% — до 25 000 грн.

В тройке лидеров также еще один западноукраинский город — Ужгород со средней зарплатой 24 000 грн (+20% к прошлогоднему уровню).

В остальных областных центрах ситуация с уровнем средних зарплат такая:

Днепр — 23 500 грн (+18%);

Черновцы — 23 500 грн (+21%);

Одесса — 23 000 грн (+15%);

Ивано-Франковск — 22 500 грн (+18%);

Харьков — 22 000 грн (+22%);

Ровно — 21 500 грн (+23%);

Хмельницкий — 21 500 грн (+23%);

Тернополь — 21 500 грн (+19%);

Черкассы — 21 000 грн (+20%);

Винница — 21 000 грн (+20%);

Житомир — 20 000 грн (+18%);

Запорожье — 20 000 грн (+21%);

Луцк — 20 000 грн (+14%);

Полтава — 20 000 грн (+14%);

Николаев — 20 000 грн (+16%);

Херсон — 19 900 грн (+21%);

Кропивницкий — 19 000 грн (+19%);

Чернигов — 19 000 грн (+19%);

Кривой Рог — 18 000 грн (+15%);

Сумы — 17 500 грн (+21%).

То есть в среднем зарплата повысилась на 18-21% за год. При этом не отслеживается какой-то четкий географический принцип.

Средняя зарплата в городах Украины. Графика: Новини.LIVE

Например, самый высокий рост уровня оплаты труда наблюдается как на востоке — в Харьковской области, так и на западе Украины — в Тернопольской и Хмельницкой областях.

Так же как и самые низкие показатели есть и на юге — Одесса, Николаев, и в центральной части — как вот в Кривом Роге.

В каких отраслях платят больше всего

Самую высокую зарплату сейчас получают топ-менеджеры — в среднем 50 000 грн.

На втором месте специалисты по недвижимости — 40 000 грн.

В тройке лидеров также сфера продаж — 31 900 грн.

Около 30 000 грн получают специалисты по ИТ, маркетингу и страхованию.

Немного ниже оплата труда в области строительства — 29 000 грн.

У медиков и фармацевтов средняя зарплата 24 000 грн.

Один из самых низких показателей по уровню оплаты труда в образовательной сфере — 20 000 грн.

Меньше зарабатывают только охранники — на уровне 18 000 грн.

Ранее мы писали, что нардеп пожаловался на низкие зарплаты в Верховной Раде и рассказал, сколько зарабатывают парламентарии.

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