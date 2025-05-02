Зарплатная карта — в каких городах украинцы получают больше всего (инфографика)

Экономическая гонка — где в Украине самые высокие зарплаты
В Украине наблюдается постепенное восстановление рынка труда. Положительная динамика коснулась и доходов населения — в большинстве городов средняя зарплата выросла почти на четверть. Однако есть и регионы, где этот показатель движется достаточно медленно.
Новини.LIVE рассказывают, где в Украине платят больше всего и что изменилось за год.
Средняя зарплата в городах Украины
Согласно данным сайта по поиску работы Work.ua, средний уровень зарплаты в Украине в мае 2025 года составляет 24 500 грн (по выборке из 180 175 вакансий). Этот показатель на 23% выше чем в прошлом году в этот же период — 20 000 грн получали украинцы в мае 2024-го.
В подавляющем большинстве регионов оплата труда выросла.
Например, в Киеве средняя зарплата сегодня 28 000 грн — на 20% чем годом ранее.
На втором месте по уровню средней зарплаты — Львов, где годовой рост составил 19% — до 25 000 грн.
В тройке лидеров также еще один западноукраинский город — Ужгород со средней зарплатой 24 000 грн (+20% к прошлогоднему уровню).
В остальных областных центрах ситуация с уровнем средних зарплат такая:
- Днепр — 23 500 грн (+18%);
- Черновцы — 23 500 грн (+21%);
- Одесса — 23 000 грн (+15%);
- Ивано-Франковск — 22 500 грн (+18%);
- Харьков — 22 000 грн (+22%);
- Ровно — 21 500 грн (+23%);
- Хмельницкий — 21 500 грн (+23%);
- Тернополь — 21 500 грн (+19%);
- Черкассы — 21 000 грн (+20%);
- Винница — 21 000 грн (+20%);
- Житомир — 20 000 грн (+18%);
- Запорожье — 20 000 грн (+21%);
- Луцк — 20 000 грн (+14%);
- Полтава — 20 000 грн (+14%);
- Николаев — 20 000 грн (+16%);
- Херсон — 19 900 грн (+21%);
- Кропивницкий — 19 000 грн (+19%);
- Чернигов — 19 000 грн (+19%);
- Кривой Рог — 18 000 грн (+15%);
- Сумы — 17 500 грн (+21%).
То есть в среднем зарплата повысилась на 18-21% за год. При этом не отслеживается какой-то четкий географический принцип.
Например, самый высокий рост уровня оплаты труда наблюдается как на востоке — в Харьковской области, так и на западе Украины — в Тернопольской и Хмельницкой областях.
Так же как и самые низкие показатели есть и на юге — Одесса, Николаев, и в центральной части — как вот в Кривом Роге.
В каких отраслях платят больше всего
Самую высокую зарплату сейчас получают топ-менеджеры — в среднем 50 000 грн.
На втором месте специалисты по недвижимости — 40 000 грн.
В тройке лидеров также сфера продаж — 31 900 грн.
Около 30 000 грн получают специалисты по ИТ, маркетингу и страхованию.
Немного ниже оплата труда в области строительства — 29 000 грн.
У медиков и фармацевтов средняя зарплата 24 000 грн.
Один из самых низких показателей по уровню оплаты труда в образовательной сфере — 20 000 грн.
Меньше зарабатывают только охранники — на уровне 18 000 грн.
Ранее мы писали, что нардеп пожаловался на низкие зарплаты в Верховной Раде и рассказал, сколько зарабатывают парламентарии.
Также узнавайте, что будет с минимальной зарплатой в Украине в 2026 году.
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