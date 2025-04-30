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Середня зарплата в Києві — скільки платять наприкінці квітня

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Дата публікації: 30 квітня 2025 15:29
Середня зарплата у Києві — як заробляють жителі столиці наприкінці квітня 2025 року
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Середня зарплата у Києві — скільки платять жителям столиці Хто у Києві заробляє найбільше

Київ завжди був цікавим мешканцям інших міст та сіл, які шукають роботу з кращими умовами та виплатами. Найголовніший фактор, який визначає привабливість міста на ринку праці — рівень зарплат.

Редакція Новини.LIVE розповідає, якою є середня зарплата у Києві наприкінці квітня 2025 року. 

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Середня зарплата у Києві — скільки платять жителям столиці

Відповідно до даних кадрового порталу Work.ua, середня зарплата у Києві наприкінці квітня 2025 року становить 27,9 тис. гривень. Примітно, що показник за рік зріс на 24%, натомість кількість вакансій на ринку праці у столиці стала меншою.

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Середня зарплата у Києві у квітні 2025 року. Скриншот: Work.ua

Так, медіану зарплат розраховувала за даними 48 405 вакансій, які опублікували на сайті з пошуку роботи в Києві.

Хто у Києві заробляє найбільше 

За рік суттєво зросли зарплати у медіабаєрів — на 78%. Наразі їм платять по 56 тис. гривень щомісяця. Виплати водіїв-інструкторів збільшилися на 67%, наразі зарплата перебуває на рівні 50 тис. гривень. А об'єктні менеджери зараз заробляють у Києві по 45 тис. гривень (+64%). Також зросли виплати: 

  • у начальників відділу кадрів — у середньому до 62,5 тис. гривень (+56%);
  • у інженерів з експлуатації — у середньому до 35 тис. гривень (+56%);
  • у токарів — у середньому до 37,5 тис. гривень (+50%);
  • у керівників відділів продажів — у середньому до 75 тис. гривень (+50%);
  • у садівників — у середньому до 30 тис. гривень (+50%)

Інженери з охорони праці у квітні заробляють на 47% більше, ніж торік — 25,4 тис. гривень. Енергетики за свою роботу мають щомісячний заробіток у 40 тис. гривень (+45%), а оцінювачі та лікарі УЗД — 32,5 тис. гривень (+44%). 

Нагадаємо, слуга народу Анатолій Бурміч вважає, що нардепи у Верховній Раді мало заробляють. Він зауважив, що європейські парламентарі отримують більші виплати. 

Також ми розповідали, чи зростуть зарплати в освітян у 2025 році. Остаточну відповідь озвучили у Кабміні України. 

зарплати виплати робота гроші ринок праці зарплатня
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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