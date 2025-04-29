Зарплати вчителів — в уряді відповіли, чи планується підвищення

Діти з вчителем на уроці в школі. Фото: УНІАН

Підвищення зарплат вчителям потребуватиме значних додаткових видатків з бюджетів усіх рівнів, що під час воєнного стану проблематично. Однак Кабмін працює над тим, щоб поступово збільшити оплату праці освітян.

Про це йдеться у відповіді на петицію, розміщену на урядовому порталі.

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Так, 15 січня у відповідному розділі на сайті Кабінету Міністрів України зареєстрували петицію щодо оплати праці педагогів. В ній авторка звернення Надія Коток закликала урядовців підвищити заробітну плату вчителів "до рівня європейських держав".

В тексті документа йшлося, що середня заробітна плата вчителя в Україні значно нижча, ніж у багатьох країнах Європи.

Як прилад авторка звернення вказала:

Польщу — середня зарплата вчителя близько 1 200-1 500 дол.;

Чехію — від 1 400 дол.;

Німеччину — 4 000-5 000 дол.

"Вчителі формують майбутнє країни, виховуючи молоде покоління, але їхня праця недооцінена", — наголосила Надія Коток.

На початку квітня 2025 року електронна петиція набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Що відповіли в уряді

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відповів на петицію про підвищення заробітної плати педагогічних працівників 29 квітня 2025 року.

"Зазначене підвищення потребуватиме значних додаткових видатків з бюджетів усіх рівнів, що під час воєнного стану проблематично, оскільки всі власні надходження бюджету спрямовуються на потреби Сил безпеки та оборони", — йдеться у відповіді.

Водночас Шмигаль запевнив, що Кабмін здійснює кроки для поступового підвищення оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності.

Зокрема, постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2024 р. № 1286 "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти" з 1 січня 2025 р. педагогічним працівникам встановили щомісячну доплату у розмірі 1 300 гривень, а з 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, — у розмірі 2 600 гривень.

Раніше ми писали, хто з педагогів отримуватиме доплату у 2 000 гривень вже з квітня 2025 року.

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