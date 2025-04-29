Зарплаты учителей — в правительстве ответили, планируется ли повышение

Дети с учителем на уроке в школе. Фото: УНИАН

Повышение зарплат учителям потребует значительных дополнительных расходов из бюджетов всех уровней, что во время военного положения проблематично. Однако Кабмин работает над тем, чтобы постепенно увеличить оплату труда педагогов.

Об этом говорится в ответе на петицию, размещенную на правительственном портале.

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Почему возник вопрос о повышении зарплат учителям

Так, 15 января в соответствующем разделе на сайте Кабинета Министров Украины зарегистрировали петицию по оплате труда педагогов. В ней автор обращения Надежда Коток призвала чиновников повысить заработную плату учителей "до уровня европейских государств".

В тексте документа говорилось, что средняя заработная плата учителя в Украине значительно ниже, чем во многих странах Европы.

В качестве примера автор обращения указала:

Польшу — средняя зарплата учителя около 1 200-1 500 долл;

Чехию — от 1 400 долл;

Германию — 4 000-5 000 долл.

"Учителя формируют будущее страны, воспитывая молодое поколение, но их труд недооценен", — подчеркнула Надежда Коток.

В начале апреля 2025 года электронная петиция набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Что ответили в правительстве

Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил на петицию о повышении заработной платы педагогических работников 29 апреля 2025 года.

"Указанное повышение потребует значительных дополнительных расходов из бюджетов всех уровней, что во время военного положения проблематично, поскольку все собственные поступления бюджета направляются на нужды Сил безопасности и обороны", — говорится в ответе.

В то же время Шмыгаль заверил, что Кабмин предпринимает шаги для постепенного повышения оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования государственной и коммунальной формы собственности.

В частности, постановлением Кабинета Министров Украины от 8 ноября 2024 г. № 1286 "Некоторые вопросы оплаты труда педагогических работников учреждений общего среднего образования" с 1 января 2025 года педагогическим работникам установили ежемесячную доплату в размере 1 300 гривен, а с 1 сентября 2025 г. и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение, — в размере 2 600 гривен.

Ранее мы писали, кто из педагогов будет получать доплату в 2 000 гривен уже с апреля 2025 года.

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