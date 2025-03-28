Деяким педагогам доплачуватимуть по 2 000 грн вже з квітня 2025 року

Урок у школі. Фото: УНІАН

Кожен педагог Олександрійської громади отримуватиме щомісячну доплату у 2 000 гривень до основної зарплати. Перші виплати надійдуть освітянам вже у квітні 2025 року.

Про це повідомив Олександрійський міський голова Сергій Кузьменко.

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"Протягом останніх трьох місяців я особисто працював із керівниками підприємств та платниками податків, шукаючи фінансові ресурси для підтримки наших освітян. І сьогодні вже можемо говорити не про плани, а про результат — нам вдалося знайти можливості втілити цю ініціативу", — зазначив Сергій Кузьменко.

Посадовець також додав, що на найближчий сесії міськради, яка запланована на 3 квітня, звернеться до депутатів з проханням підтримати це рішення.

Відтак, із квітня зможуть отримати додаткові 2 000 грн з місцевого бюджету педагогічні фахівці:

шкіл;

дитячих садків;

позашкільних закладів.

Йдеться про педагогів закладів, що знаходяться в Олександрійській громаді Кіровоградської області.

"Це не глобальне рішення на рівні країни, але це реальний крок, який ми можемо зробити тут і зараз — для тих, хто щодня працює з нашими дітьми!" — наголосив Олександрійський міський голова.

Які ще доплати отримають педагоги у 2025 році

Постановою Кабінету міністрів №1286 в Україні встановлено обов'язкову доплату вчителям за роботу в несприятливих умовах праці, яка становить:

1 000 гривень щомісячно з 1 січня 2025 року (1 300 грн до сплати податків);

2 000 гривень щомісячно з 1 вересня 2025 року (2 600 грн до сплати податків).

Ця норма діятиме до кінця календарного року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан.

Доплата за роботу в несприятливих умовах праці нараховується пропорційно до обсягу навчального навантаження усім педагогічним працівникам:

початкових шкіл;

гімназій;

ліцеїв (зокрема спеціалізованих);

спеціальних шкіл;

навчально-реабілітаційних центрів, включно зі структурними підрозділами таких закладів.

Наприкінці грудня 2024 року Кабмін виділив для реалізації ініціативи 4,6 млрд гривень, які мають використати для надбавок учителям в першому півріччі 2025 року.

Раніше ми писали, що деякі вчителі можуть отримати надбавку у 100% до зарплати.

Також дізнавайтеся, як нараховується та від чого залежить зарплата педагога в Україні.