Деяким педагогам доплачуватимуть по 2 000 грн вже з квітня 2025 року

Доплата педагогам по 2 000 грн — хто отримає надбавки у квітні
Кожен педагог Олександрійської громади отримуватиме щомісячну доплату у 2 000 гривень до основної зарплати. Перші виплати надійдуть освітянам вже у квітні 2025 року.
Про це повідомив Олександрійський міський голова Сергій Кузьменко.
"Протягом останніх трьох місяців я особисто працював із керівниками підприємств та платниками податків, шукаючи фінансові ресурси для підтримки наших освітян. І сьогодні вже можемо говорити не про плани, а про результат — нам вдалося знайти можливості втілити цю ініціативу", — зазначив Сергій Кузьменко.
Посадовець також додав, що на найближчий сесії міськради, яка запланована на 3 квітня, звернеться до депутатів з проханням підтримати це рішення.
Відтак, із квітня зможуть отримати додаткові 2 000 грн з місцевого бюджету педагогічні фахівці:
- шкіл;
- дитячих садків;
- позашкільних закладів.
Йдеться про педагогів закладів, що знаходяться в Олександрійській громаді Кіровоградської області.
"Це не глобальне рішення на рівні країни, але це реальний крок, який ми можемо зробити тут і зараз — для тих, хто щодня працює з нашими дітьми!" — наголосив Олександрійський міський голова.
Які ще доплати отримають педагоги у 2025 році
Постановою Кабінету міністрів №1286 в Україні встановлено обов'язкову доплату вчителям за роботу в несприятливих умовах праці, яка становить:
- 1 000 гривень щомісячно з 1 січня 2025 року (1 300 грн до сплати податків);
- 2 000 гривень щомісячно з 1 вересня 2025 року (2 600 грн до сплати податків).
Ця норма діятиме до кінця календарного року, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан.
Доплата за роботу в несприятливих умовах праці нараховується пропорційно до обсягу навчального навантаження усім педагогічним працівникам:
- початкових шкіл;
- гімназій;
- ліцеїв (зокрема спеціалізованих);
- спеціальних шкіл;
- навчально-реабілітаційних центрів, включно зі структурними підрозділами таких закладів.
Наприкінці грудня 2024 року Кабмін виділив для реалізації ініціативи 4,6 млрд гривень, які мають використати для надбавок учителям в першому півріччі 2025 року.
Раніше ми писали, що деякі вчителі можуть отримати надбавку у 100% до зарплати.
Також дізнавайтеся, як нараховується та від чого залежить зарплата педагога в Україні.
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