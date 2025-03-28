Некоторым педагогам будут доплачивать по 2 000 грн уже с апреля 2025 года

Урок в школе. Фото: УНИАН

Каждый педагог Александрийской громады будет получать ежемесячную доплату в 2 000 гривен к основной зарплате. Первые выплаты поступят педагогам уже в апреле 2025 года.

Об этом сообщил Александрийский городской голова Сергей Кузьменко.

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"В течение последних трех месяцев я лично работал с руководителями предприятий и налогоплательщиками, ища финансовые ресурсы для поддержки наших педагогов. И сегодня уже можем говорить не о планах, а о результате — нам удалось найти возможности воплотить эту инициативу", — отметил Сергей Кузьменко.

Чиновник также добавил, что на ближайшей сессии горсовета, которая запланирована на 3 апреля, обратится к депутатам с просьбой поддержать это решение.

Следовательно, с апреля смогут получить дополнительные 2 000 грн из местного бюджета педагогические специалисты:

школ;

детских садов;

внешкольных учреждений.

Речь идет о педагогах учреждений, находящихся в Александрийской громаде Кировоградской области.

"Это не глобальное решение на уровне страны, но это реальный шаг, который мы можем сделать здесь и сейчас — для тех, кто ежедневно работает с нашими детьми!" — подчеркнул Александрийский городской голова.

Какие еще доплаты получат педагоги в 2025 году

Постановлением Кабинета министров №1286 в Украине установлена обязательная доплата учителям за работу в неблагоприятных условиях труда, которая составляет:

1 000 гривен ежемесячно с 1 января 2025 года (1 300 грн до уплаты налогов);

2 000 гривен ежемесячно с 1 сентября 2025 года (2 600 грн до уплаты налогов).

Эта норма будет действовать до конца календарного года, в котором будет прекращено или отменено военное положение.

Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда начисляется пропорционально объему учебной нагрузки всем педагогическим работникам:

начальных школ;

гимназий;

лицеев (в частности специализированных);

специальных школ;

учебно-реабилитационных центров, включая структурные подразделения таких заведений.

В конце декабря 2024 года Кабмин выделил для реализации инициативы 4,6 млрд гривен, которые должны использовать для надбавок учителям в первом полугодии 2025 года.

Ранее мы писали, что некоторые учителя могут получить надбавку в 100% к зарплате.

Также узнавайте, как начисляется и от чего зависит зарплата педагога в Украине.