Грошове забезпечення педагогів — що треба знати про зарплати, надбавки і вчительську тисячу

Урок у школі. Фото: УНІАН

Питання грошового забезпечення хвилює багатьох вчителів. Зарплати працівників сфери освіти викликають занепокоєння, особливо у 2025 році, коли з’явилася нова доплата за роботу в несприятливих умовах праці. Хтось почав отримувати менший дохід попри обіцянки підвищення.

Редакція Новини.LIVE отримала ексклюзивні коментарі від Міністерства освіти і науки України щодо грошового забезпечення педагогів у відповідь на офіційний запит.

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Скільки в середньому заробляють вчителі

Середній дохід працівників освіти залежить від багатьох факторів, найбільше — від стажу і кваліфікаційної категорії. Плюс враховуються обов’язкові надбавки, зокрема за престижність праці та вислугу років. Ще є премії, доплати за виконання додаткової роботи тощо.

В МОН зауважили, що мінімальна зарплата у 2025 році становить 8 000 грн. Стільки отримують вчителі без стажу, з надбавкою за престижність 5% і без доплат.

"Місячна зарплата досвідченого вчителя без доплат за додаткову роботу (вища категорія, педагогічні звання, надбавка за стаж 30%, мінімальна надбавка за престижність 5%) — 13 048 грн", — розповіли в МОН на запит Новини.LIVE.

А педагоги вищої категорії, з надбавкою за стаж 30% і престижність 20%, які ведуть початковий інклюзивний клас, заробляють у середньому 19 330 грн.

Як формується зарплата вчителя

На посадовий оклад першочергово впливає Єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (ЄТС). Чим більший тарифний розряд, який залежить від кваліфікаційної категорії, тим солідніший дохід. Педагоги без категорії мають 10-11 тарифний розряд, а далі в прогресії:

друга категорія — 12 тарифний розряд;

перша категорія — 13 тарифний розряд;

вища категорія — 14 тарифний розряд.

"Присвоєння категорій та встановлення тарифного розряду здійснюється за результатами атестації. Усі педагогічні працівники мають право на підвищення посадових окладів на 10% відповідно до постанови КМУ № 22 від 11 січня 2018 року № 22", — констатували в МОН.

Коментарі МОН на запит редакції сайту. Фото: Новини.LIVE

Коментарі МОН на запит редакції сайту. Фото: Новини.LIVE

Коментарі МОН на запит редакції сайту. Фото: Новини.LIVE

Коментарі МОН на запит редакції сайту. Фото: Новини.LIVE

Коментарі МОН на запит редакції сайту. Фото: Новини.LIVE

Коментарі МОН на запит редакції сайту. Фото: Новини.LIVE 1 / 6

Які надбавки передбачені для вчителів

Зарплата працівників освіти буде неповною без урахування надбавок і доплат. Грошове заохочення виплачується за окремі види педагогічної діяльності. Вчителі мають право на:

надбавку за вислугу років (10-30% окладу залежно від стажу);

надбавку за престижність праці (від 5% до 30% окладу);

доплату за роботу в несприятливих умовах праці — 1000 грн на місяць;

преміювання (узгоджує керівництво школи за загальними результатами роботи);

щорічну грошову винагороду за сумлінну працю (один посадовий оклад);

допомогу на оздоровлення в розмірі місячної ставки.

Також місцеві ради можуть встановлювати для педагогів у зонах бойових дій окремі доплати, премії та надбавки за престижність праці в максимальному розмірі (30%). Існує постанова КМУ, згідно з якою бюджетникам виплачують 50% або 100% посадового окладу щомісяця у разі виконання обов’язків на територіях можливих та активних бойових дій.

До речі, школи мають повноваження на власний розсуд скасовувати надбавки вчителям.

"Лише ті, що мають необов’язковий характер або розмір яких не є фіксованим, а встановлюється в граничних розмірах. Відповідальність за своєчасне і правильне встановлення працівникам ставок заробітної плати, посадових окладів, підвищень, доплат, надбавок покладається на керівників закладів", — дали відповідь у Міністерстві освіти і науки.

Що треба знати про "вчительську тисячу"

Педагогам обіцяли виплачувати по 1000 грн щомісяця (сума з вирахуваними податками) з 1 січня 2025 року. На цю потребу уряд виділив 4,6 млрд гривень (на період січень-червень), які поділив між бюджетами територіальних громад відповідно до оперативних даних обласних адміністрацій щодо кількості педагогів у школах.

Водночас чимало працівників скаржилися, що не отримали кошти. В МОН зазначили: затримки дійсно були, вони пов’язані з початком календарного року і проведенням великої кількості засідань чи організаційних заходів. Але з часом система нарахування доплати стабілізується і суми надходитимуть на рахунки без затримок.

Та виникла нова проблема: дохід деяких вчителів зменшився навіть з урахуванням отриманої 1000 грн. Постає питання, чому так відбувається. У Міністерстві припустили, що заклади освіти могли скоротити надбавку за престижність праці до мінімуму (5%) для економії бюджетного фінансування.

"Задля уникнення такого зловживання МОН проводило наради з керівництвом областей. Також постійно моніторило виплату цієї доплати. Упродовж лютого буде проведено аналіз в розрізі кожної громади, чи збільшилася фактично сумарна зарплата вчителя", — зазначили в коментарі для редакції Новини.LIVE

Не виключено, що МОН ініціює можливість фіксації надбавки за престижність праці на рівні 30%. Це допоможе виключити маніпуляції з боку місцевої влади та збільшити зарплати педагогів.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, нова доплата вчителям за роботу в несприятливих умовах є обов’язковою. Територіальні громади по Україні вже отримали кошти, хоча вистачало скарг на відсутність обіцяної надбавки. В МОН будуть контролювати ситуацію.

Також ми писали, що посадові оклади освітян не зміняться, оскільки в бюджеті не вистачає коштів на фінансування потреби. За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, у 2025 році буде отримано від держави 103,2 млрд гривень, які підуть на оплату праці вчителів.