Денежное обеспечение педагогов — что нужно знать о зарплатах, надбавках и учительской тысяче

Зарплаты, надбавки и "учительская тысяча" — главное для педагогов
Вопрос денежного обеспечения волнует многих учителей. Зарплаты сотрудников сферы образования вызывают беспокойство, особенно в 2025 году, когда появилась новая доплата за работу в неблагоприятных условиях труда. Кто-то начал получать меньший доход, несмотря на обещания повышения.
Редакция Новини.LIVE получила эксклюзивные комментарии от Министерства образования и науки Украины относительно денежного обеспечения педагогов в ответ на официальный запрос.
Сколько в среднем зарабатывают учителя
Средний доход сотрудников образования зависит от многих факторов, больше всего — от стажа и квалификационной категории. Плюс учитываются обязательные надбавки, в частности за престижность труда и выслугу лет. Еще есть премии, доплаты за выполнение дополнительной работы и т.д.
В МОН отметили, что минимальная зарплата в 2025 году составляет 8 000 грн. Столько получают учителя без стажа, с надбавкой за престижность 5% и без доплат.
"Месячная зарплата опытного учителя без доплат за дополнительную работу (высшая категория, педагогические звания, надбавка за стаж 30%, минимальная надбавка за престижность 5%) — 13 048 грн", — рассказали в МОН на запрос Новини.LIVE.
А педагоги высшей категории, с надбавкой за стаж 30% и престижность 20%, которые ведут начальный инклюзивный класс, зарабатывают в среднем 19 330 грн.
Как формируется зарплата учителя
На должностной оклад в первую очередь влияет Единая тарифная сетка разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы (ЕТС). Чем больше тарифный разряд, который зависит от квалификационной категории, тем солиднее доход. Педагоги без категории имеют 10-11 тарифный разряд, а дальше в прогрессии:
- вторая категория — 12 тарифный разряд;
- первая категория — 13 тарифный разряд;
- высшая категория — 14 тарифный разряд.
"Присвоение категорий и установление тарифного разряда осуществляется по результатам аттестации. Все педагогические сотрудники имеют право на повышение должностных окладов на 10% в соответствии с постановлением КМУ № 22 от 11 января 2018 года № 22", — констатировали в МОН.
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Комментарии МОН на запрос редакции сайта. Фото: Новини.LIVE
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Комментарии МОН на запрос редакции сайта. Фото: Новини.LIVE
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Комментарии МОН на запрос редакции сайта. Фото: Новини.LIVE
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Комментарии МОН на запрос редакции сайта. Фото: Новини.LIVE
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Комментарии МОН на запрос редакции сайта. Фото: Новини.LIVE
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Комментарии МОН на запрос редакции сайта. Фото: Новини.LIVE
Какие надбавки предусмотрены для учителей
Зарплата работников образования будет неполной без учета надбавок и доплат. Денежное поощрение выплачивается за отдельные виды педагогической деятельности. Учителя имеют право на:
- надбавку за выслугу лет (10-30% оклада в зависимости от стажа);
- надбавку за престижность труда (от 5% до 30% оклада);
- доплату за работу в неблагоприятных условиях труда — 1000 грн в месяц;
- премирование (согласовывает руководство школы по общим результатам работы);
- ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд (один должностной оклад);
- помощь на оздоровление в размере месячной ставки.
Также местные советы могут устанавливать для педагогов в зонах боевых действий отдельные доплаты, премии и надбавки за престижность труда в максимальном размере (30%). Существует постановление КМУ, согласно которому бюджетникам выплачивают 50% или 100% должностного оклада ежемесячно в случае выполнения обязанностей на территориях возможных и активных боевых действий.
Кстати, школы имеют полномочия по своему усмотрению отменять надбавки учителям.
"Только те, которые имеют необязательный характер или размер которых не является фиксированным, а устанавливается в предельных размерах. Ответственность за своевременное и правильное установление работникам ставок заработной платы, должностных окладов, повышений, доплат, надбавок возлагается на руководителей учреждений", — дали ответ в Министерстве образования и науки.
Что надо знать об "учительской тысяче"
Педагогам обещали выплачивать по 1000 грн ежемесячно (сумма с вычетом налогов) с 1 января 2025 года. На эту потребность правительство выделило 4,6 млрд гривен (на период январь-июнь), которые поделило между бюджетами территориальных общин в соответствии с оперативными данными областных администраций по количеству педагогов в школах.
Однако многие сотрудники жаловались, что не получили деньги. В МОН отметили: задержки действительно были, они связаны с началом календарного года и проведением большого количества заседаний или организационных мероприятий. Но со временем система начисления доплаты стабилизируется и суммы будут поступать на счета без задержек.
Но возникла новая проблема: доход некоторых учителей уменьшился даже с учетом полученной 1000 грн. Возникает вопрос, почему так происходит. В Министерстве предположили, что учебные заведения могли сократить надбавку за престижность труда до минимума (5%) для экономии бюджетного финансирования.
"Во избежание такого злоупотребления МОН проводило совещания с руководством областей. Также постоянно мониторило выплату этой доплаты. В течение февраля будет проведен анализ в разрезе каждой общины, увеличилась ли фактически суммарная зарплата учителя", — отметили в комментарии для редакции Новини.LIVE
Не исключено, что МОН инициирует возможность фиксации надбавки за престижность труда на уровне 30%. Это поможет исключить манипуляции со стороны местных властей и увеличить зарплаты педагогов.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, новая доплата учителям за работу в неблагоприятных условиях является обязательной. Территориальные общины по Украине уже получили деньги, хотя хватало жалоб на отсутствие обещанной надбавки. В МОН будут контролировать ситуацию.
Также мы писали, что должностные оклады педагогов не изменятся, поскольку в бюджете не хватает средств на финансирование потребности. По словам министра образования и науки Оксена Лисового, в 2025 году будет получено от государства 103,2 млрд гривен, которые пойдут на оплату труда учителей.
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