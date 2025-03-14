Денежное обеспечение педагогов — что нужно знать о зарплатах, надбавках и учительской тысяче

Урок в школе. Фото: УНИАН

Вопрос денежного обеспечения волнует многих учителей. Зарплаты сотрудников сферы образования вызывают беспокойство, особенно в 2025 году, когда появилась новая доплата за работу в неблагоприятных условиях труда. Кто-то начал получать меньший доход, несмотря на обещания повышения.

Редакция Новини.LIVE получила эксклюзивные комментарии от Министерства образования и науки Украины относительно денежного обеспечения педагогов в ответ на официальный запрос.

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Сколько в среднем зарабатывают учителя

Средний доход сотрудников образования зависит от многих факторов, больше всего — от стажа и квалификационной категории. Плюс учитываются обязательные надбавки, в частности за престижность труда и выслугу лет. Еще есть премии, доплаты за выполнение дополнительной работы и т.д.

В МОН отметили, что минимальная зарплата в 2025 году составляет 8 000 грн. Столько получают учителя без стажа, с надбавкой за престижность 5% и без доплат.

"Месячная зарплата опытного учителя без доплат за дополнительную работу (высшая категория, педагогические звания, надбавка за стаж 30%, минимальная надбавка за престижность 5%) — 13 048 грн", — рассказали в МОН на запрос Новини.LIVE.

А педагоги высшей категории, с надбавкой за стаж 30% и престижность 20%, которые ведут начальный инклюзивный класс, зарабатывают в среднем 19 330 грн.

Как формируется зарплата учителя

На должностной оклад в первую очередь влияет Единая тарифная сетка разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы (ЕТС). Чем больше тарифный разряд, который зависит от квалификационной категории, тем солиднее доход. Педагоги без категории имеют 10-11 тарифный разряд, а дальше в прогрессии:

вторая категория — 12 тарифный разряд;

первая категория — 13 тарифный разряд;

высшая категория — 14 тарифный разряд.

"Присвоение категорий и установление тарифного разряда осуществляется по результатам аттестации. Все педагогические сотрудники имеют право на повышение должностных окладов на 10% в соответствии с постановлением КМУ № 22 от 11 января 2018 года № 22", — констатировали в МОН.

Комментарии МОН на запрос редакции сайта. Фото: Новини.LIVE

Комментарии МОН на запрос редакции сайта. Фото: Новини.LIVE

Комментарии МОН на запрос редакции сайта. Фото: Новини.LIVE

Комментарии МОН на запрос редакции сайта. Фото: Новини.LIVE

Комментарии МОН на запрос редакции сайта. Фото: Новини.LIVE

Комментарии МОН на запрос редакции сайта. Фото: Новини.LIVE 1 / 6

Какие надбавки предусмотрены для учителей

Зарплата работников образования будет неполной без учета надбавок и доплат. Денежное поощрение выплачивается за отдельные виды педагогической деятельности. Учителя имеют право на:

надбавку за выслугу лет (10-30% оклада в зависимости от стажа);

надбавку за престижность труда (от 5% до 30% оклада);

доплату за работу в неблагоприятных условиях труда — 1000 грн в месяц;

премирование (согласовывает руководство школы по общим результатам работы);

ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд (один должностной оклад);

помощь на оздоровление в размере месячной ставки.

Также местные советы могут устанавливать для педагогов в зонах боевых действий отдельные доплаты, премии и надбавки за престижность труда в максимальном размере (30%). Существует постановление КМУ, согласно которому бюджетникам выплачивают 50% или 100% должностного оклада ежемесячно в случае выполнения обязанностей на территориях возможных и активных боевых действий.

Кстати, школы имеют полномочия по своему усмотрению отменять надбавки учителям.

"Только те, которые имеют необязательный характер или размер которых не является фиксированным, а устанавливается в предельных размерах. Ответственность за своевременное и правильное установление работникам ставок заработной платы, должностных окладов, повышений, доплат, надбавок возлагается на руководителей учреждений", — дали ответ в Министерстве образования и науки.

Что надо знать об "учительской тысяче"

Педагогам обещали выплачивать по 1000 грн ежемесячно (сумма с вычетом налогов) с 1 января 2025 года. На эту потребность правительство выделило 4,6 млрд гривен (на период январь-июнь), которые поделило между бюджетами территориальных общин в соответствии с оперативными данными областных администраций по количеству педагогов в школах.

Однако многие сотрудники жаловались, что не получили деньги. В МОН отметили: задержки действительно были, они связаны с началом календарного года и проведением большого количества заседаний или организационных мероприятий. Но со временем система начисления доплаты стабилизируется и суммы будут поступать на счета без задержек.

Но возникла новая проблема: доход некоторых учителей уменьшился даже с учетом полученной 1000 грн. Возникает вопрос, почему так происходит. В Министерстве предположили, что учебные заведения могли сократить надбавку за престижность труда до минимума (5%) для экономии бюджетного финансирования.

"Во избежание такого злоупотребления МОН проводило совещания с руководством областей. Также постоянно мониторило выплату этой доплаты. В течение февраля будет проведен анализ в разрезе каждой общины, увеличилась ли фактически суммарная зарплата учителя", — отметили в комментарии для редакции Новини.LIVE

Не исключено, что МОН инициирует возможность фиксации надбавки за престижность труда на уровне 30%. Это поможет исключить манипуляции со стороны местных властей и увеличить зарплаты педагогов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, новая доплата учителям за работу в неблагоприятных условиях является обязательной. Территориальные общины по Украине уже получили деньги, хотя хватало жалоб на отсутствие обещанной надбавки. В МОН будут контролировать ситуацию.

Также мы писали, что должностные оклады педагогов не изменятся, поскольку в бюджете не хватает средств на финансирование потребности. По словам министра образования и науки Оксена Лисового, в 2025 году будет получено от государства 103,2 млрд гривен, которые пойдут на оплату труда учителей.