Про зарплати, надбавки і вчительську тисячу — що мають знати педагоги

Гроші в гаманці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Проблема доходу педагогів неодноразово підіймалася Міністерством освіти і науки, а також самими вчителями. Середня зарплата працівника школи становить 13 000 грн, хоча базові посадові оклади набагато менші. Українців хвилюють питання, від чого залежить грошове забезпечення і чи надійшла обіцяна "вчительська тисяча".

Про це в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE розповіли в МОН у відповідь на офіційний запит.

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Від чого залежить зарплата вчителя

Посадовий оклад залежить від кваліфікаційної категорії співробітника та ЄТС — Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. По категорії вчителя розраховують його базову ставку:

немає категорії — 10-11 тарифний розряд;

друга категорія — 12 тарифний розряд;

перша категорія — 13 тарифний розряд;

вища категорія — 14 тарифний розряд.

Суми зростають у порядку збільшення розряду, а його встановлення здійснюється за результатами атестації. Наприклад, працівникам із вищою освітою магістра призначають 11 тарифний розряд. А від посадового окладу вже обчислюють належні надбавки, доплати, премії тощо.

"Вчителі закладів загальної середньої освіти мають право на підвищення посадових окладів на 10% відповідно до постанови КМУ № 22 від 11 січня 2018 р. № 22. Таке підвищення формує новий посадовий оклад, від розміру якого розраховують усі інші доплати й надбавки, на які має право вчитель", — розповіли в МОН редакції Новини.LIVE.

На які надбавки мають право вчителі

До обов’язкових входять надбавки за:

вислугу років — від 10% до 30% базової заробітної плати;

престижність праці — від 5% до 30% посадового окладу.

Також вчителів можуть преміювати на підставі положення, затвердженого керівництвом школи. Розміри залежить від внеску в загальні результати роботи. З 1 січня 2025 року Міністерство освіти і науки затвердило нову обов’язкову доплату — за роботу в несприятливих умовах. Кошти повинні виплачувати всім педагогічним співробітникам у сумі 1000 грн.

Окрім цього, школа має виплачувати вчителям щорічну грошову винагороду в розмірі одного посадового окладу за сумлінну працю і зразкове виконання обов’язків, а також допомогу на оздоровлення під час відпустки.

Зауважимо, заклад може самостійно скасувати чи зменшити надбавки, але лише ті, що мають необов’язковий або нефіксований характер. Керівництво школи несе відповідальність за своєчасне і правильне встановлення посадових окладів, підвищень, доплат і премій.

Що відбувається зі "вчительською тисячею"

Чимало педагогів скаржилися, що не отримали обіцяну 1 000 грн у січні. Згідно з коментарем МОН, виплати відбулися в більшості громад, але затримки таки фіксували. Причина — початок нового бюджетного періоду, який традиційно супроводжується низкою підготовчих процедур.

"Йдеться про проведення засідань та ухвалення відповідних рішень місцевими радами, проведення організаційних заходів органами Державної казначейської служби тощо. Питання виплати перебуває на постійному контролі в міністерстві та громадах, МОН постійно моніторить ситуацію", — констатували в офіційному коментарі.

Ще одна проблема — школи можуть на власний розсуд скоротити надбавки за престижність праці. Тоді вчителям нарахують не 30% посадового окладу, а всього 5%. Так роблять для економії бюджетних коштів, але в МОН запевнили, що ініціюватимуть можливість фіксації доплати на максимальному рівні (30%).

Тоді ніхто не зможе маніпулювати зарплатами, а педагоги отримуватимуть належні їм суми щомісяця, без несподіваних зменшень.

Нагадаємо, деякі вчителі скаржилися, що отримали меншу зарплату в січні, хоча їм обіцяли виплатити 1 000 грн додатково. В МОН відповіли, що керівництво школи могло зменшити надбавки за престижність праці до мінімуму (5% замість 30%), аби зекономити бюджетні кошти.

Також ми писали, що доходи освітян виростуть завдяки доплатам за роботу в несприятливих умовах праці. Водночас посадові оклади педагогів не змінилися, оскільки в державному бюджеті бракує фінансування на ці потреби.