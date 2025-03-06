О зарплатах, надбавках и учительской тысяче — что должны знать педагоги

Деньги в кошельке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Проблема дохода педагогов неоднократно поднималась Министерством образования и науки, а также самими учителями. Средняя зарплата сотрудника школы составляет 13 000 грн, хотя базовые должностные оклады намного меньше. Украинцев волнуют вопросы, от чего зависит денежное обеспечение и поступила ли обещанная "учительская тысяча".

Об этом в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE рассказали в МОН в ответ на официальный запрос.

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От чего зависит зарплата учителя

Должностной оклад зависит от квалификационной категории сотрудника и ЕТС — Единой тарифной сетки разрядов и коэффициентов по оплате труда работников учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы. По категории учителя рассчитывают его базовую ставку:

нет категории — 10-11 тарифный разряд;

вторая категория — 12 тарифный разряд;

первая категория — 13 тарифный разряд;

высшая категория — 14 тарифный разряд.

Суммы вырастают в порядке увеличения разряда, а его установление осуществляется по результатам аттестации. Например, сотрудникам с высшим образованием магистра назначают 11 тарифный разряд. А от должностного оклада уже исчисляют надлежащие надбавки, доплаты, премии и т.п.

"Учителя заведений общего среднего образования имеют право на повышение должностных окладов на 10% в соответствии с постановлением КМУ № 22 от 11 января 2018 г. № 22. Такое повышение формирует новый должностной оклад, от размера которого рассчитывают все другие доплаты и надбавки, на которые имеет право учитель", — рассказали в МОН редакции Новини.LIVE.

На какие надбавки имеют право учителя

Обязательными являются надбавки за:

выслугу лет — от 10% до 30% базовой заработной платы;

престижность труда — от 5% до 30% должностного оклада.

Также учителей могут премировать на основании положения, утвержденного руководством школы. Размеры зависят от вклада в общие результаты работы. С 1 января 2025 года Министерство образования и науки утвердило новую обязательную доплату — за работу в неблагоприятных условиях труда. Деньги должны выплачивать всем педагогическим сотрудникам в сумме 1000 грн.

Кроме этого, школа должна выплачивать учителям ежегодное денежное вознаграждение в размере одного должностного оклада за добросовестный труд и образцовое выполнение обязанностей, а также помощь на оздоровление во время отпуска.

Отметим, заведение может самостоятельно отменить или уменьшить надбавки, но только те, которые имеют необязательный или нефиксированный характер. Руководство школы несет ответственность за своевременное и правильное установление должностных окладов, повышений, доплат и премий.

Что происходит с "учительской тысячей"

Многие педагоги жаловались, что не получили обещанную 1000 грн в январе. Согласно комментарию МОН, выплаты состоялись в большинстве общин, но задержки таки фиксировали. Причина — начало нового бюджетного периода, который традиционно сопровождается рядом подготовительных процедур.

"Речь идет о проведении заседаний и принятии соответствующих решений местными советами, проведении организационных мероприятий органами Государственной казначейской службы и др. Вопрос выплаты находится на постоянном контроле в министерстве и общинах, МОН мониторит ситуацию", — констатировали в официальном комментарии.

Еще одна проблема — школы могут по своему усмотрению сократить надбавки за престижность труда. Тогда учителям начислят не 30% должностного оклада, а всего 5%. Так делают для экономии бюджетных средств, но в МОН заверили, что будут инициировать возможность фиксации доплаты на максимальном уровне (30%).

Тогда никто не сможет манипулировать зарплатами, а педагоги будут получать причитающиеся им суммы ежемесячно, без неожиданных уменьшений.

Напомним, некоторые учителя жаловались, что получили меньшую зарплату в январе, хотя им обещали выплатить 1000 грн дополнительно. В МОН ответили, что руководство школы могло уменьшить надбавки за престижность труда до минимума (5% вместо 30%), дабы сэкономить бюджетные средства.

Также мы писали, что доходы педагогов вырастут благодаря доплатам за работу в неблагоприятных условиях труда. Однако должностные оклады учителей не изменились, поскольку в государственном бюджете не хватает финансирования на эти цели.