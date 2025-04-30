Средняя зарплата в Киеве — как зарабатывают жители столицы в конце апреля 2025 года

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Киев всегда был интересен жителям других городов и сел, которые ищут работу с лучшими условиями и выплатами. Самый главный фактор, который определяет привлекательность города на рынке труда — уровень зарплат.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какова средняя зарплата в Киеве в конце апреля 2025 года.

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Согласно данным кадрового портала Work.ua, средняя зарплата в Киеве в конце апреля 2025 года составляет 27,9 тыс. гривен. Примечательно, что показатель за год вырос на 24%, а количество вакансий на рынке труда в столице стало меньше.

Средняя зарплата в Киеве в апреле 2025 года. Скриншот: Work.ua

Так, медиану зарплат рассчитывали по данным 48 405 вакансий, которые опубликовали на сайте по поиску работы в Киеве.

Кто в Киеве зарабатывает больше всего

За год существенно выросли зарплаты у медиабайеров — на 78%. Сейчас им платят по 56 тыс. гривен ежемесячно. Выплаты у водителей-инструкторов увеличились на 67%, сейчас зарплата находится на уровне 50 тыс. гривен. А объектные менеджеры теперь зарабатывают в Киеве по 45 тыс. гривен (+64%). Также выросли выплаты:

у начальников отдела кадров — в среднем до 62,5 тыс. гривен (+56%);

у инженеров по эксплуатации — в среднем до 35 тыс. гривен (+56%);

у токарей — в среднем до 37,5 тыс. гривен (+50%);

у руководителей отделов продаж — в среднем до 75 тыс. гривен (+50%);

у садоводов — в среднем до 30 тыс. гривен (+50%)

Инженеры по охране труда в апреле зарабатывают на 47% больше, чем в прошлом году — 25,4 тыс. гривен. Энергетики за свою работу имеют ежемесячный заработок в 40 тыс. гривен (+45%), а оценщики и врачи УЗИ — 32,5 тыс. гривен (+44%).

Напомним, слуга народа Анатолий Бурмич считает, что нардепы в Верховной Раде мало зарабатывают. Он отметил, что европейские парламентарии получают большие выплаты.

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