Зарплаты в Нидерландах — на какие суммы ориентироваться в 2025 году

Человек держит евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Нидерланды открыты для иностранных работников. Здесь ценят мультикультурность и предлагают много возможностей для карьерного роста. Это одна из стран, где можно построить успешную карьеру. Поэтому украинцам может быть интересно, на какой уровень оплаты труда они могут рассчитывать в 2025 году.

О том, сколько минимально можно зарабатывать в Нидерландах в 2025 году, отмечается на сайте Seasonalwork.nl.

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Начиная с 1 января 2025 года, в Нидерландах обновлен уровень минимальной оплаты труда за час. Размер ставки зависит от возраста работника. Новые брутто-ставки для работников в возрасте от 18 лет такие:

18 лет — 7,03 евро/час (332 грн);

19 лет — 8,44 евро/час (399 грн);

20 лет — 11,25 евро/час (532 грн);

21 год и старше — 14,06 евро/час (665 грн).

Минимальная заработная плата определяется не только в почасовом формате, но и на день, неделю и месяц, что позволяет применять ее гибко к различным формам занятости.

Размер минимальной оплаты за час зависит от возраста работника и количества рабочих часов за неделю. Для тех, кто достиг 21 года и работает полную рабочую неделю (36 часов), ставка составляет 14,06 евро/час (665 грн).

Размер минимальной зарплаты в стране пересматривается дважды в год — с 1 января и 1 июля, учитывая уровень инфляции и экономические показатели.

От чего зависит средний доход работников в Нидерландах

Уровень средней зарплаты зависит от профессии, образования и опыта. В 2025 году средний годовой доход в брутто-формате составляет примерно 42 500 евро (2 010 683 грн в год), что составляет около 3 540 евро (167 478 грн) в месяц до уплаты налогов.

Чистый доход после вычета налогов и сборов составляет около 2 800 евро в месяц (132 468 грн).

Сколько придется отдать на налоги и жизнь в Нидерландах

В стране действует прогрессивная налоговая система. Вот основные ставки налога на доходы:

Доходы до 75 624 евро (3 577 786 грн) облагаются налогом по ставке 36,93%. Доходы свыше 75,624 — по ставке 49,5%.

Также из дохода удерживаются обязательные социальные взносы на медицинское страхование, пенсионные накопления и другие социальные гарантии.

Несмотря на относительно высокие зарплаты, уровень расходов в Нидерландах также значительный. Для комфортного проживания одному человеку после уплаты налогов необходимо примерно 1 500-2 000 евро в месяц (от 70 965 грн до 94 620 грн). Основные расходы включают:

Общественный транспорт — около 110 евро/мес. (от 5 204 грн). Питание — примерно 300-450 евро/мес. (от 14 193 грн). Медицинское страхование — обязательное, стоит 130-160 евро/мес. (от 6 150 грн). Аренда жилья — от 1 200 до 2 600 евро/мес. (от 56 772 грн) в крупных городах.

Поэтому несмотря на высокий уровень жизни и достойные зарплаты, стоит учитывать и немалые расходы, связанные с налогами, медицинским страхованием и арендой жилья. Однако для тех, кто ищет карьерного развития в стабильном европейском государстве — Нидерланды остаются привлекательным вариантом.

Ранее мы писали, что в Украине постепенно восстанавливается рынок труда, а вместе с этим растут и доходы граждан — в большинстве городов средняя заработная плата повысилась почти на 25%. Однако в некоторых регионах темпы роста остаются низкими.

Также мы рассказывали, что Испания привлекает своим климатом, кухней и спокойным стилем жизни. Несмотря на не всегда нестабильную экономику и отсутствие технологических прорывов, уровень жизни здесь довольно высокий, что видно из средних зарплат в стране.