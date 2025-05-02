Мінімалка і прожитковий мінімум у травні — які суми закладено в бюджет

Жінка тримає гаманець з грошима. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У державному бюджеті України на 2025 рік передбачено збереження основних соціальних стандартів, включно з прожитковим мінімумом (ПМ) і мінімальною заробітною платою. Обидва показники вирішили не змінювати — вони залишаються на рівні, встановленому у 2024 році.

Про те, яким буде прожитковий мінімум та які суми гарантує держава працівникам у 2025 році, зазначається в законі "Про Державний бюджет України на 2025 рік".

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Який прожитковий мінімум в Україні у 2025 році

Відповідно до закону, із 1 січня 2025 року ПМ для основних категорій населення встановлено в таких розмірах:

діти до 6 років — 2 563 грн;

діти віком 6–18 років — 3 196 грн;

працездатне населення — 3 028 грн;

середній показник по країні — 2 920 грн;

для людей, які втратили працездатність — 2 361 грн.

Для представників держсектору цей показник є основою для розрахунку посадових окладів. Так, базовий ПМ для працівників судової, податкової та митної систем закладено на рівні 2 102 грн, а для прокурорів окружного рівня — 1 600 грн.

Що таке мінімальна зарплата та який її рівень у 2025 році

Мінімальна заробітна плата — це гарантований державою мінімум оплати праці, що не залежить від виду підприємства або форми власності. Її розмір регулюється статтями 9 і 10 Закону "Про оплату праці".

Ця сума не може бути нижчою за прожитковий мінімум для громадян працездатного віку. Протягом 2024 року її двічі підвищували, тож зараз вона становить 8 000 гривень. У 2025 році змін у цьому показнику не заплановано.

Однак із заробітної плати утримується 18% ПДФО (податок на доходи фізосіб) та 1,5% військового збору. Загальна сума податкових відрахувань — 23%. Таким чином, із "мінімалки" у 8 000 грн працівник отримає на руки 6 160 грн після вирахування 1 840 грн податків.

Раніше ми писали, що українці, які шукають роботу, можуть звернути увагу на відкриті вакансії у Фонді Сергія Притули. Там потрібні активні й професійні люди, готові працювати задля змін у країні. Наприкінці квітня 2025 року актуальні різні посади, тож є з чого обрати.

Також ми розповідали, що Канада — одна з найпривабливіших країн для імміграції українців завдяки високому рівню життя. Однак може виникнути питання, на який рівень оплати праці в цій державі можна розраховувати у 2025 році.