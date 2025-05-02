Минималка и прожиточный минимум в мае — какие суммы заложены в бюджет

Минималка и прожиточный минимум — на что рассчитывать в мае
В государственном бюджете Украины на 2025 год предусмотрено сохранение основных социальных стандартов, включая прожиточный минимум (ПМ) и минимальную заработную плату. Оба показателя решили не менять — они остаются на уровне, установленном в 2024 году.
О том, каким будет прожиточный минимум и какие суммы гарантирует государство работникам в 2025 году, отмечается в законе "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".
Какой прожиточный минимум в Украине в 2025 году
Согласно закону, с 1 января 2025 года ПМ для основных категорий населения установлен в следующих размерах:
дети до 6 лет — 2 563 грн;
- дети в возрасте 6-18 лет — 3 196 грн;
- трудоспособное население — 3 028 грн;
- средний показатель по стране — 2 920 грн;
- для людей, утративших трудоспособность — 2 361 грн.
Для представителей госсектора этот показатель является основой для расчета должностных окладов. Так, базовый ПМ для работников судебной, налоговой и таможенной систем заложен на уровне 2 102 грн, а для прокуроров окружного уровня — 1 600 грн.
Что такое минимальная зарплата и какой ее уровень в 2025 году
Минимальная заработная плата — это гарантированный государством минимум оплаты труда, который не зависит от вида предприятия или формы собственности. Ее размер регулируется статьями 9 и 10 Закона "Об оплате труда".
Эта сумма не может быть ниже прожиточного минимума для граждан трудоспособного возраста. В течение 2024 года ее дважды повышали, поэтому сейчас она составляет 8 000 гривен. В 2025 году изменений в этом показателе не запланировано.
Однако из заработной платы удерживается 18% НДФЛ (налог на доходы физлиц) и 1,5% военного сбора. Общая сумма налоговых отчислений — 23%. Таким образом, с "минималки" в 8 000 грн работник получит на руки 6 160 грн после вычета 1 840 грн налогов.
Ранее мы писали, что украинцы, которые ищут работу, могут обратить внимание на открытые вакансии в Фонде Сергея Притулы. Там нужны активные и профессиональные люди, готовые работать ради изменений в стране. В конце апреля 2025 года актуальны различные должности, поэтому есть из чего выбрать.
Также мы рассказывали, что Канада — одна из самых привлекательных стран для иммиграции украинцев благодаря высокому уровню жизни. Однако может возникнуть вопрос, на какой уровень оплаты труда в этом государстве можно рассчитывать в 2025 году.
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