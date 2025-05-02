Минималка и прожиточный минимум в мае — какие суммы заложены в бюджет

Женщина держит кошелек с деньгами. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В государственном бюджете Украины на 2025 год предусмотрено сохранение основных социальных стандартов, включая прожиточный минимум (ПМ) и минимальную заработную плату. Оба показателя решили не менять — они остаются на уровне, установленном в 2024 году.

О том, каким будет прожиточный минимум и какие суммы гарантирует государство работникам в 2025 году, отмечается в законе "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

Реклама

Читайте также:

Какой прожиточный минимум в Украине в 2025 году

Согласно закону, с 1 января 2025 года ПМ для основных категорий населения установлен в следующих размерах:

дети до 6 лет — 2 563 грн;

дети в возрасте 6-18 лет — 3 196 грн;

трудоспособное население — 3 028 грн;

средний показатель по стране — 2 920 грн;

для людей, утративших трудоспособность — 2 361 грн.

Для представителей госсектора этот показатель является основой для расчета должностных окладов. Так, базовый ПМ для работников судебной, налоговой и таможенной систем заложен на уровне 2 102 грн, а для прокуроров окружного уровня — 1 600 грн.

Что такое минимальная зарплата и какой ее уровень в 2025 году

Минимальная заработная плата — это гарантированный государством минимум оплаты труда, который не зависит от вида предприятия или формы собственности. Ее размер регулируется статьями 9 и 10 Закона "Об оплате труда".

Эта сумма не может быть ниже прожиточного минимума для граждан трудоспособного возраста. В течение 2024 года ее дважды повышали, поэтому сейчас она составляет 8 000 гривен. В 2025 году изменений в этом показателе не запланировано.

Однако из заработной платы удерживается 18% НДФЛ (налог на доходы физлиц) и 1,5% военного сбора. Общая сумма налоговых отчислений — 23%. Таким образом, с "минималки" в 8 000 грн работник получит на руки 6 160 грн после вычета 1 840 грн налогов.

Ранее мы писали, что украинцы, которые ищут работу, могут обратить внимание на открытые вакансии в Фонде Сергея Притулы. Там нужны активные и профессиональные люди, готовые работать ради изменений в стране. В конце апреля 2025 года актуальны различные должности, поэтому есть из чего выбрать.

Также мы рассказывали, что Канада — одна из самых привлекательных стран для иммиграции украинцев благодаря высокому уровню жизни. Однако может возникнуть вопрос, на какой уровень оплаты труда в этом государстве можно рассчитывать в 2025 году.