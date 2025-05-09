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Деяким працівникам дають неповну зарплату при звільненні — чому

9 травня 2025 11:22
Єлизавета Супівська - редактор
Виплати при звільненні — чому роботодавець може дати неповну зарплату
Гроші в руках. Фото: УНІАН
Єлизавета Супівська - редактор

Роботодавці зобов’язані виплатити зарплату працівникам у разі звільнення. Але в окремих випадках керівник може віддати неповну суму. Це пов’язано з використанням усіх днів щорічної основної відпустки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому співробітнику виплачують лише частину зарплати при звільненні.

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Відрахування з зарплати

Відповідь міститься у статті 22 закону "Про відпустки". Якщо працівник звільнився до завершення робочого року, але встиг використати відпустку повної тривалості, керівник має право утримати "зайві" відпускні з доходу підлеглого для покриття заборгованості. Тобто зарплата йде на невідпрацьовану частину робочого року.

В деяких випадках фінансове стягнення забороняється. У перелік винятків входять працівники, звільнені у зв’язку з:

  • призовом на військову службу, направленням на альтернативну службу;
  • переведенням за згодою на інше підприємство чи виборну посаду;
  • відмовою від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством;
  • змінами в організації виробництва, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням, скороченням штату;
  • виявленням невідповідності працівника займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації чи стану здоров'я;
  • відсутністю на робочому місці понад чотири місяці підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (окрім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами);
  • поновленням на посаді працівника, який раніше її займав;
  • направленням на навчання;
  • виходом на пенсію.

Також не відраховують кошти з зарплати за невідпрацьовані дні щорічної відпустки у випадку смерті співробітника.

Яку суму можуть забрати

Існують обмеження на розмір фінансових відрахувань, вони окреслені у статті 128 Кодексу законів про працю. При кожній виплаті посадового окладу стягнення не можуть перевищувати 20% суми. Інколи частка збільшується до 50% і навіть 70%, наприклад, якщо працівник сплачує аліменти на неповнолітніх дітей або відбуває виправні робіти.

Варто уточнити, що вказаний відсоток застосовують до розміру зарплати після проведення всіх обов’язкових утримань, зокрема податків і зборів.

Нагадаємо, українці можуть працевлаштуватися за кордоном на сезонну роботу. В Польщі шукають працівників на поля, ферми, в теплиці та ліси. Потрібно збирати врожай, доглядати за садами, сортувати овочі тощо. Платять від 13 до 22 злотих на годину в середньому.

Також ми писали, яка країна Європи лідирує в рейтингу рівня мінімальної оплати праці. В Люксембурзі навіть некваліфікованим працівникам платять не менше 2 637,79 євро щомісяця. Середній мінімальний дохід перебуває на рівні 3 165,35 євро.

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