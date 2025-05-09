Виплати при звільненні — чому роботодавець може дати неповну зарплату

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Роботодавці зобов’язані виплатити зарплату працівникам у разі звільнення. Але в окремих випадках керівник може віддати неповну суму. Це пов’язано з використанням усіх днів щорічної основної відпустки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чому співробітнику виплачують лише частину зарплати при звільненні.

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Відрахування з зарплати

Відповідь міститься у статті 22 закону "Про відпустки". Якщо працівник звільнився до завершення робочого року, але встиг використати відпустку повної тривалості, керівник має право утримати "зайві" відпускні з доходу підлеглого для покриття заборгованості. Тобто зарплата йде на невідпрацьовану частину робочого року.

В деяких випадках фінансове стягнення забороняється. У перелік винятків входять працівники, звільнені у зв’язку з:

призовом на військову службу, направленням на альтернативну службу;

переведенням за згодою на інше підприємство чи виборну посаду;

відмовою від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством;

змінами в організації виробництва, в тому числі ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням, скороченням штату;

виявленням невідповідності працівника займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації чи стану здоров'я;

відсутністю на робочому місці понад чотири місяці підряд внаслідок тимчасової непрацездатності (окрім відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами);

поновленням на посаді працівника, який раніше її займав;

направленням на навчання;

виходом на пенсію.

Також не відраховують кошти з зарплати за невідпрацьовані дні щорічної відпустки у випадку смерті співробітника.

Яку суму можуть забрати

Існують обмеження на розмір фінансових відрахувань, вони окреслені у статті 128 Кодексу законів про працю. При кожній виплаті посадового окладу стягнення не можуть перевищувати 20% суми. Інколи частка збільшується до 50% і навіть 70%, наприклад, якщо працівник сплачує аліменти на неповнолітніх дітей або відбуває виправні робіти.

Варто уточнити, що вказаний відсоток застосовують до розміру зарплати після проведення всіх обов’язкових утримань, зокрема податків і зборів.

Нагадаємо, українці можуть працевлаштуватися за кордоном на сезонну роботу. В Польщі шукають працівників на поля, ферми, в теплиці та ліси. Потрібно збирати врожай, доглядати за садами, сортувати овочі тощо. Платять від 13 до 22 злотих на годину в середньому.

Також ми писали, яка країна Європи лідирує в рейтингу рівня мінімальної оплати праці. В Люксембурзі навіть некваліфікованим працівникам платять не менше 2 637,79 євро щомісяця. Середній мінімальний дохід перебуває на рівні 3 165,35 євро.