Звільнення з роботи — чи можна відкликати свою заяву у 2025 році

Людина закрила обличчя руками. Фото: Unsplash

У роботодавців іноді виникають ситуації, коли їхній працівник на емоціях вирішує піти з роботи та пише заяву про звільнення. Однак згодом він змінює свою думку та вирішує залишитися на роботі.

Редакція Новини. LIVE розповідає, чи можна працівникам в Україні відкликати раніше подану заяву про звільнення.

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Чи можна передумати звільнятися

Як зазначають у Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги, відкликати заяву про звільнення можна лише в тому випадку, якщо звільнитися вирішив саме працівник: у нього є два тижні, щоби домовитися з роботодавцем про відкликання своєї заяви.

Попередити про це роботодавця можна двома способами:

усно;

письмово.

Якщо після закінчення строку попередження про звільнення працівник продовжує працювати й не вимагає розірвання трудового договору, роботодавець не має права звільнити його за поданою раніше заявою.

Однак існують випадки, коли працівнику, який напише заяву на звільнення, а потім передумає, доведеться піти з роботи. Так станеться, якщо на його місце одразу запросять працівника, якому не можуть відмовити в роботі (наприклад, його перевели з іншої установи).

Як правильно звільнятися з роботи

Для українців, які ще працюють, але зараз роздумують над тим, щоб змінити роботодавця, найкращий варіант піти з роботи — на підставі статті 36 Кодексу законів про працю України (тобто за згодою сторін). Так людна отримає деякі переваги під час реєстрації у Центрі зайнятості.

Наприклад, вже на восьмий день після звільнення їй почнуть виплачувати допомогу по безробіттю. У 2025 році максимальний розмір виплат становить 8 тис. грн.

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