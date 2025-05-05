Наказ про звільнення працівника — яку дату правильно написати в документі

Людина з ручкою в руках підписує документ. Фото: Unsplash

Одним з основних документів, який роботодавець має оформити для припинення трудових відносин зі своїм працівником, є наказ про звільнення. Іноді у цьому документі можуть неправильно зазначити одну важливу дату.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як правильно зазначати дату у наказі про звільнення.

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Якщо працівник сам вирішив звільнитися, то, як йдеться у статті 38 Кодексу законів про працю України (КЗпП), сповістити про це свого роботодавця йому потрібно письмово за два тижні. Але якщо він звільняється через те, що більше не може продовжувати роботу, тоді трудовий договір можна розірвати у строк, про який просить працівник.

Якщо ж у працівника є поважні причини для звільнення, тоді у своїй заяві він може зазначити конкретну дату. Так само можна зробити, якщо роботодавець:

порушує законодавство про працю;

не виконує умови колективного чи трудового договору;

вчиняв мобінг щодо свого працівника або не намагався припинити цькування.

Якщо працівник не зазначив у заяві поважні причини, через які хоче піти з роботи, та не зазначив дату звільнення, її визначать відповідно до статті 241-1 КЗпП: строк, обчислюваний тижнями, закінчується у відповідний день тижня.

При цьому, згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту, запис у трудовій книжці, а також у наказі про припинення трудового договору повинен збігатися з останнім днем роботи працівника. Тобто, якщо працівник у своїй заяві попросив, наприклад, звільнити його 31 травня, то саме ця дата буде зазначена як у наказі про звільнення, так і у трудовій книжці.

Про що ще варто знати

За результатами дослідження "Барометр ринку праці 2024", майже 74% опитаних працівників заявили, що задоволені своєю роботою. При цьому, якщо працівники все ж наважуються звільнитися, то причинами такого можуть бути:

відсутність дружньої атмосфери в колективі — 32%;

незадовільні умови праці — 29%;

складні відносини з керівником — 29%;

відсутність перспектив кар'єрного зростання — 28%;

неможливість працювати віддалено — 28%.

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