Приказ об увольнении работника – какую дату правильно написать в документе

Человек с ручкой в руках подписывает документ. Фото: Unsplash

Одним из основных документов, который работодатель должен оформить для прекращения трудовых отношений со своим работником, является приказ об увольнении. Иногда в этом документе могут неправильно указать одну важную дату.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как правильно указывать дату в приказе об увольнении.

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Если работник сам решил уволиться, то, как говорится в статье 38 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), известить об этом своего работодателя ему нужно письменно за две недели. Но если он увольняется в связи с тем, что больше не может продолжать работу, тогда трудовой договор можно расторгнуть в срок, о котором просит работник. Например, когда у него есть уважительные причины для увольнения или же работодатель:

нарушает законодательство о труде;

не выполняет условия коллективного или трудового договора;

совершал моббинг в отношении своего работника или не пытался прекратить травлю.

Если работник не указал в заявлении уважительные причины, по которым хочет уйти с работы, и не указал дату увольнения, ее определят в соответствии со статьей 241-1 (КЗоТ): срок, исчисляемый неделями, заканчивается в соответствующий день недели.

При этом, согласно Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, утвержденной приказом Минтруда, Минюста, Минсоцзащиты, запись в трудовой книжке, а также в приказе о прекращении трудового договора должна совпадать с последним днем работы работника. То есть, если работник в своем заявлении попросил, например, уволить его 31 мая, то именно эта дата будет указана как в приказе об увольнении, так и в трудовой книжке.

О чем еще стоит знать

По результатам исследования "Барометр рынка труда 2024", почти 74% опрошенных работников заявили, что довольны своей работой. При этом, если работники все же решаются уволиться, то причинами такого могут быть:

отсутствие дружеской атмосферы в коллективе — 32%;

неудовлетворительные условия труда — 29%;

сложные отношения с руководителем — 29%;

отсутствие перспектив карьерного роста — 28%;

невозможность работать удаленно — 28%.

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