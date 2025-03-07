Головні тенденції ринку праці України 2025 — причини звільнень та зміни настроїв працівників

Робота в офісі. Фото: Pexels

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Рівень задоволеності українців своєю роботою за останній рік практично не змінився. Близько 74% опитаних працівників зазначили, що тією чи іншою мірою задоволені своєю професійною діяльністю.

Про це свідчать результати дослідження "Барометр ринку праці 2024", повідомляє NV.

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Найбільша частка респондентів (38%) ставиться нормально до свого поточного місця роботи з огляду на складну ситуацію на ринку праці. Однак, як зазначається, за інших обставин ці фахівці були б більш вимогливими до умов та роботодавця.

Українці стали обережніше підходити до зміни місця роботи, при цьому вони все більше цінують комфорт, безпеку та можливість віддаленої зайнятості. За рік частка зайнятих фахівців зросла. Наприкінці 2023 року були працевлаштовані 67% опитаних, а до грудня 2024 року цей показник збільшився до 81%.

Попри складнощі, пов'язані з воєнним станом, переважна більшість респондентів (74%) загалом задоволені своєю роботою. Цей показник не змінився за рік, проте знизилася частка тих, хто повністю задоволений своїм місцем роботи: у 2023 році таких фахівців було 12%, а 2024-го — 9%. Одночасно на 2% збільшилася кількість тих, хто зовсім не задоволений своєю роботою (з 5,5% у 2023 році до 7,4% у 2024 році).

Найбільша частка опитаних (38%) нейтрально ставиться до своєї роботи з огляду на поточні обставини. Водночас за останній рік знизилася активність пошуку нової роботи — на 10% зменшилась кількість тих, хто активно шукає вакансії, і на стільки ж збільшилась кількість тих, хто не планує змінювати місце роботи.

Головним чинником під час вибору місця роботи залишається рівень зарплати, що пов'язано з постійним зниженням доходів українців від початку повномасштабного вторгнення. Проте зарплата — не єдиний критерій, що впливає на рішення залишитися на поточному місці. За останній рік побільшало українців, які хочуть працювати віддалено.

Частка фахівців, для яких віддалений формат роботи має значення, зросла з 32,9% у 2023 році до 44,6% у 2024-му. Однак роботодавці не завжди підтримують цей тренд — більшість компаній воліють бачити співробітників в офісі. Крім зарплати та можливості дистанційної зайнятості, важливими факторами для працівників стали комфорт та безпека на робочому місці, а також налагоджена комунікація з керівництвом.

Серед основних причин, які утримують працівників на робочому місці, крім рівня оплати:

можливість віддаленої роботи — 45%;

дружня атмосфера у колективі — 35%;

комфортні та безпечні умови праці — 33%;

налагоджені відносини з керівником — 33%;

гнучкий графік роботи — 32%.

Чому українці звільняються з роботи

Окрім рівня заробітної плати, основними причинами звільнення працівників з роботи є:

відсутність дружньої атмосфери в колективі — 32%;

незадовільні умови праці — 29%;

складні відносини з керівником — 29%;

відсутність перспектив кар'єрного зростання — 28%;

неможливість працювати віддалено — 28%.

Крім того, співробітники можуть вирішити звільнитися, якщо в компанії немає гнучкого графіка, підтримки працівників під час війни та уваги до їхнього здоров'я.

Нагадаємо, що у 2025 році в Україні планується індексація заробітних плат. Стало відомо, коли саме очікувати підвищення виплат.

Крім того, ми вже звертали увагу, що український ринок праці зазнав значних змін через війну, міграцію населення та мобілізацію. Ці фактори сформували нові тенденції, які, ймовірно, збережуть свою актуальність і у 2025 році.