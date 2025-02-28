Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Ринок праці arrow Дистанційки не буде — яку роботу тепер пропонують українцям arrow

Дистанційки не буде — яку роботу тепер пропонують українцям

28 лютого 2025 23:42
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Віддалена робота чи в офісі — як хочуть працювати українці
Працівники в офісі. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Українські роботодавці усе частіше прагнуть повернути працівників до роботи в офісі. Натомість українці зовсім не готові до такого розвитку подій.

Про це свідчать дані дослідження "Барометр ринку праці 2024", яке провела компанія GRC.ua.

Читайте також:

Ситуація на ринку праці 

Зазначається, що торік лише 17% компаній погодилися з тим, що їхні працівники працюватимуть за гібридним форматом. Ідею з віддаленою роботою підтримали усього 5% роботодавців, тоді як 14% компаній називають повернення працівників в офіси основним викликом на найближчі два-три роки. 

Як хочуть працювати українці

Серед населення зростає частка людей, яка готова працювати лише віддалено: з 32,9% у 2023 році до 44,6% у 2024-му. Крім того:

  • українцям подобається гнучкий гафік роботи: результати опитування свідчать, що якщо у 2023 році отримати такий формат було важливо для 30,6% працівників, то у 2024-му вже 32,4% назвали це ключовим фактором;
  • віддалена робота — одна з основних причин чому працівники залишаються на свої посадах: вона увійшла до топ-5 найважливіших факторів утримання працівників, поступившись лише зарплаті;
  • 28% спеціалістів готові шукати нове місце роботи, якщо роботодавець відмовить їм у дозволі працювати не в офісі, а віддалено.

Тим часом, на думку аналітиків, в наступні роки роботодавці та працівники шукатимуть баланс, який допоможе задовольнити вимоги усіх сторін. На ринку праці більшає компаній, які визнають, що оптимальним рішенням може стати гібридний формат роботи, у якому поєднуються переваги офісної та дистанційної зайнятості.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні має відбутися індексація зарплат. Ми пояснювали, коли чекати на підвищення виплат. 

Також ми розповідали, що український ринок праці суттєво змінився через війну, міграцію та мобілізацію. Це призвело до нових тенденцій, які збережуться у 2025 році. 

робота опитування ринок праці дистанційна робота роботодавці графік

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Термінова новина

01:05 У Києві пролунали потужні вибухи — яка загроза

01:03 Трамп назвав умову для відновлення переговорів із Зеленським

Text

00:50 Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським

Термінова новина

00:39 Трамп зробив низку заяв після зустрічі з Зеленським

00:30 Працівник на лікарняному — чи треба доправляти його в ТЦК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:07 Кіберфахівцям США наказали припинити операції проти РФ, — ЗМІ

00:06 У Києві та областях оголосили тривогу — в чому причина

28 лютого 2025

23:54 Венс заявив, що бачив війну в Україні зі "сторіз"

Термінова новина

23:53 РФ вдарила дроном по медзакладу у Харкові — почалася пожежа

Термінова новина

23:44 Росіяни вдарили по Харкову дронами — що відомо

Термінова новина

01:05 У Києві пролунали потужні вибухи — яка загроза

01:03 Трамп назвав умову для відновлення переговорів із Зеленським

Термінова новина

00:39 Трамп зробив низку заяв після зустрічі з Зеленським

00:30 Працівник на лікарняному — чи треба доправляти його в ТЦК

00:07 Кіберфахівцям США наказали припинити операції проти РФ, — ЗМІ

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:06 У Києві та областях оголосили тривогу — в чому причина

28 лютого 2025

23:54 Венс заявив, що бачив війну в Україні зі "сторіз"

Термінова новина

23:53 РФ вдарила дроном по медзакладу у Харкові — почалася пожежа

Термінова новина

23:44 Росіяни вдарили по Харкову дронами — що відомо

23:42 Дистанційки не буде — яку роботу тепер пропонують українцям

18:33 Одеські Міражі Каліпсо — сучасне мистецтво в період війни

06:40 Нові ціни на алюміній — де дорожче приймають брухт у лютому

06:33 Підвищення заробітної плати в Україні — блеф чи реальність

06:20 В Україні скасували Господарський кодекс — що це означає

27 лютого 2025

06:40 Куди вигідно нести мідь — нові ціни на кольорові метали в Україні

06:15 Дешеві ліки та перевірка декларацій — що зміниться з 1 березня

05:44 Буданов розповів про мир у 2025 році та подальші плани РФ

26 лютого 2025

17:44 Україна чи ЄС — де дешевший проїзд у громадському транспорті

06:40 Де найдорожче здавати брухт — нові ціни на чормет в Україні

06:40 Де в Україні найдорожче приймають брухт — ціни на чормет у лютому

Text

00:50 Трамп покинув Вашингтон після переговорів із Зеленським

28 лютого 2025
Text

18:49 Трамп ефектно зустрів Зеленського у Білому домі — відео

Text

17:50 Зеленський прибув у Вашингтон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:10 Візит Зеленського до США та заява Трампа про мир — ефір День.LIVE

Text

11:54 Цимбалюк пояснив, чому заборона на виїзд для митців — не вихід

Text

08:00 Зеленський зустрінеться з Трампом у США — ефір Ранок.LIVE

27 лютого 2025
Text

22:55 Пресконференція Трампа та Стармера — прямий ефір

Text

17:58 Чому Сирський терміново поїхав на фронт — ефір Вечір.LIVE

Text

13:27 Європа скликає екстрену нараду через Україну — ефір День.LIVE

Text

08:00 Нова заява Трампа ошелешила Путіна — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:16 Україна переходить на літній час 2025 за новими правилами

17 лютого 2025

07:15 Українці можуть втратити єдине житло у березні — кого виселять

23 лютого 2025

06:05 Прожитковий мінімум та мінімальна зарплата — суми з 1 березня

21 лютого 2025

07:01 ПриватБанк почне стягувати 80 грн — що і коли стане платним

16 лютого 2025

18:09Зеленський назвав кількість загиблих українських воїнів

17 лютого 2025

18:35 Мінімалка у 2025 — чи планують підвищувати виплати з 1 березня

20 лютого 2025

05:45 Пільги для українок 60+ — на які послуги будуть знижки в березні

06:22 ТЦК має особливий інтерес до чоловіків цих професій — ось список

26 лютого 2025

00:30 Мобілізованого не взяла жодна частина — що має робити ТЦК

19 лютого 2025

19:53 У ці особливі дати народжуються найкращі дружини