Віддалена робота чи в офісі — як хочуть працювати українці

Працівники в офісі. Фото: УНІАН

Українські роботодавці усе частіше прагнуть повернути працівників до роботи в офісі. Натомість українці зовсім не готові до такого розвитку подій.

Про це свідчать дані дослідження "Барометр ринку праці 2024", яке провела компанія GRC.ua.

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Ситуація на ринку праці

Зазначається, що торік лише 17% компаній погодилися з тим, що їхні працівники працюватимуть за гібридним форматом. Ідею з віддаленою роботою підтримали усього 5% роботодавців, тоді як 14% компаній називають повернення працівників в офіси основним викликом на найближчі два-три роки.

Як хочуть працювати українці

Серед населення зростає частка людей, яка готова працювати лише віддалено: з 32,9% у 2023 році до 44,6% у 2024-му. Крім того:

українцям подобається гнучкий гафік роботи: результати опитування свідчать, що якщо у 2023 році отримати такий формат було важливо для 30,6% працівників, то у 2024-му вже 32,4% назвали це ключовим фактором;

віддалена робота — одна з основних причин чому працівники залишаються на свої посадах: вона увійшла до топ-5 найважливіших факторів утримання працівників, поступившись лише зарплаті;

28% спеціалістів готові шукати нове місце роботи, якщо роботодавець відмовить їм у дозволі працювати не в офісі, а віддалено.

Тим часом, на думку аналітиків, в наступні роки роботодавці та працівники шукатимуть баланс, який допоможе задовольнити вимоги усіх сторін. На ринку праці більшає компаній, які визнають, що оптимальним рішенням може стати гібридний формат роботи, у якому поєднуються переваги офісної та дистанційної зайнятості.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні має відбутися індексація зарплат. Ми пояснювали, коли чекати на підвищення виплат.

Також ми розповідали, що український ринок праці суттєво змінився через війну, міграцію та мобілізацію. Це призвело до нових тенденцій, які збережуться у 2025 році.