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Дистанционки не будет — какую работу теперь предлагают украинцам

28 февраля 2025 23:42
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Удаленная работа или в офисе — как хотят работать украинцы
Работники в офисе. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Украинские работодатели все чаще стремятся вернуть работников к работе в офисе. Зато украинцы совсем не готовы к такому развитию событий.

Об этом свидетельствуют данные исследования "Барометр рынка труда 2024", которое провела компания GRC.ua.

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Ситуация на рынке труда

Отмечается, что в прошлом году только 17% компаний согласились с тем, что их работники будут работать по гибридному формату. Идею с удаленной работой поддержали всего 5% работодателей, тогда как 14% компаний называют возвращение работников в офисы основным вызовом на ближайшие два-три года.

Как хотят работать украинцы

Среди населения растет доля людей, которая готова работать только удаленно: с 32,9% в 2023 году до 44,6% в 2024-м. Кроме того:

  • украинцам нравится гибкий гафик работы: результаты опроса свидетельствуют, что если в 2023 году получить такой формат было важно для 30,6% работников, то в 2024-м уже 32,4% назвали это ключевым фактором;
  • удаленная работа — одна из основных причин, почему работники остаются на своих должностях: она вошла в топ-5 важнейших факторов удержания работников, уступив лишь зарплате;
  • 28% специалистов готовы искать новое место работы, если работодатель откажет им в разрешении работать не в офисе, а удаленно.

Между тем, по мнению аналитиков, в последующие годы работодатели и работники будут искать баланс, который поможет удовлетворить требования всех сторон. На рынке труда все больше компаний, которые признают, что оптимальным решением может стать гибридный формат работы, в котором сочетаются преимущества офисной и дистанционной занятости.

Напомним, в 2025 году в Украине должна состояться индексация зарплат. Мы объясняли, когда ждать повышения выплат.

Также мы рассказывали, что украинский рынок труда существенно изменился из-за войны, миграции и мобилизации. Это привело к новым тенденциям, которые сохранятся в 2025 году.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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