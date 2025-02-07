Ринок праці України у 2025 році — прогнози, тенденції, виклики та зарплати

Жінки сидять за столом. Фото: Freepik

Минулий рік став для ринку праці України роком випробувань та адаптації. Війна, міграція, мобілізація та інші фактори суттєво вплинули на формування нових тенденцій та викликів. Очікується, що цього року ринок праці продовжить тенденції, закладені у 2024-му. Головні фактори, що впливатимуть на динаміку зайнятості, пов’язані з міграцією населення, мобілізацією, розвитком бізнесу та новими напрямками працевлаштування.

Редакція Новини.LIVE розбиралась, що чекає ринок праці України в 2025 році.

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Інфографіка, розроблена Європейською Бізнес Асоціацією, чітко демонструє ключові аспекти, що характеризували ринок праці у 2024 році:

Відкриття нових вакансій : 88% компаній відкрили нові вакансії, що свідчить про активність бізнесу та потребу в кадрах.

: 88% компаній відкрили нові вакансії, що свідчить про активність бізнесу та потребу в кадрах. Зміни щодо персоналу : 71% компаній зазнали змін у політиці щодо персоналу, що пов'язано з адаптацією до нових умов.

: 71% компаній зазнали змін у політиці щодо персоналу, що пов'язано з адаптацією до нових умов. Дефіцит кваліфікованих кадрів : 56% компаній відчули значний дефіцит кваліфікованих кадрів, що є серйозною проблемою для економіки.

: 56% компаній відчули значний дефіцит кваліфікованих кадрів, що є серйозною проблемою для економіки. Підвищення заробітної плати : 87% компаній підвищили заробітну плату працівникам, що є реакцією на інфляцію та конкуренцію за таланти.

: 87% компаній підвищили заробітну плату працівникам, що є реакцією на інфляцію та конкуренцію за таланти. Інвестиції в розвиток персоналу : 56% компаній інвестували в розвиток персоналу, що свідчить про розуміння важливості навчання та підвищення кваліфікації працівників.

: 56% компаній інвестували в розвиток персоналу, що свідчить про розуміння важливості навчання та підвищення кваліфікації працівників. Допомога працівникам: компанії надавали різноманітну допомогу працівникам, включаючи психологічну підтримку, допомогу з орендою житла та виплату заробітної плати в повному обсязі.

Окремо варто зазначити такі тенденції, як:

Міграція : значне зростання кількості українців, які виїхали за кордон та не повернулися, що призвело до збільшення кількості вакансій.

: значне зростання кількості українців, які виїхали за кордон та не повернулися, що призвело до збільшення кількості вакансій. Мобілізація : необхідність заміни мобілізованих працівників також сприяла збільшенню кількості вакансій.

: необхідність заміни мобілізованих працівників також сприяла збільшенню кількості вакансій. Військовий рекрутинг: розвиток центрів рекрутингу української армії, що дозволяє знаходити вакансії у військовій сфері не тільки на сайтах з працевлаштування.

Прогноз для ринку праці на 2025 рік

Якщо не відбудеться значних глобальних змін, ринок праці у 2025 році, ймовірно, продовжить розвиватися у тому ж напрямку, що й у 2024 році. Можна очікувати на збереження тенденції до збільшення кількості вакансій, проте важливо зазначити, що це не завжди означає створення нових робочих місць.

Згідно з дослідженням OLX Робота, 65% роботодавців прогнозують подальше погіршення ситуації на ринку праці. Це пов'язано з такими факторами, як дефіцит кадрів, міграція, мобілізація та економічна нестабільність.

Динаміка заробітних плат

За даними дослідження ЄБА, 98% компаній виплачували зарплату повною мірою, а 84% — премії. У 2024 році 43% роботодавців підвищили зарплату на 10-15%, ще 21% — на 15-20%.

У 2025 році тенденція до підвищення збережеться, але з різною динамікою:

36% компаній планують підняти зарплати на 10-15%.

24% — на 15-20%.

11% — на понад 20%.

Дослідження ринку праці. Графіка: ЄБА

Важливі питання та виклики для ринку праці

Дефіцит кадрів : проблема дефіциту кваліфікованих кадрів залишається однією з найсерйозніших для ринку праці.

: проблема дефіциту кваліфікованих кадрів залишається однією з найсерйозніших для ринку праці. Міграція : міграція населення продовжує впливати на формування ринку праці, збільшуючи кількість вакансій та сприяючи конкуренції за таланти.

: міграція населення продовжує впливати на формування ринку праці, збільшуючи кількість вакансій та сприяючи конкуренції за таланти. Мобілізація : мобілізація також є фактором, що впливає на кількість вакансій та потребу в кадрах.

: мобілізація також є фактором, що впливає на кількість вакансій та потребу в кадрах. Адаптація: компанії продовжують адаптуватися до нових умов, змінюючи кадрову політику та інвестуючи в розвиток персоналу.

У підсумку, 2025 рік стане ще одним роком адаптації українського ринку праці до нових умов, з акцентом на збереження кадрів, підвищення зарплат та розвиток професійних можливостей.

Як повідомлялось, протягом останнього року в Україні спостерігається тенденція до значного збільшення середніх заробітних плат у різних галузях, іноді навіть на понад 50-90%. Найбільше зростання заробітної плати відчувається у сферах, де існує гостра нестача кваліфікованих працівників.

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