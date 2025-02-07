Рынок труда Украины в 2025 году - прогнозы, тенденции, вызовы и зарплаты

Женщины сидят за столом. Фото: Freepik

Прошлый год стал для рынка труда Украины годом испытаний и адаптации. Война, миграция, мобилизация и другие факторы существенно повлияли на формирование новых тенденций и вызовов. Ожидается, что в этом году рынок труда продолжит тенденции, заложенные в 2024-м. Главные факторы, которые будут влиять на динамику занятости, связанные с миграцией населения, мобилизацией, развитием бизнеса и новыми направлениями трудоустройства.

Редакция Новини.LIVE разбиралась, что ждет рынок труда Украины в 2025 году.

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Инфографика, разработанная Европейской Бизнес Ассоциацией, четко демонстрирует ключевые аспекты, которые характеризовали рынок труда в 2024 году:

Открытие новых вакансий : 88% компаний открыли новые вакансии, что свидетельствует об активности бизнеса и потребности в кадрах.

: 88% компаний открыли новые вакансии, что свидетельствует об активности бизнеса и потребности в кадрах. Изменения в отношении персонала : 71% компаний претерпели изменения в политике в отношении персонала, что связано с адаптацией к новым условиям.

: 71% компаний претерпели изменения в политике в отношении персонала, что связано с адаптацией к новым условиям. Дефицит квалифицированных кадров : 56% компаний испытали значительный дефицит квалифицированных кадров, что является серьезной проблемой для экономики.

: 56% компаний испытали значительный дефицит квалифицированных кадров, что является серьезной проблемой для экономики. Повышение заработной платы : 87% компаний повысили заработную плату работникам, что является реакцией на инфляцию и конкуренцию за таланты.

: 87% компаний повысили заработную плату работникам, что является реакцией на инфляцию и конкуренцию за таланты. Инвестиции в развитие персонала : 56% компаний инвестировали в развитие персонала, что свидетельствует о понимании важности обучения и повышения квалификации работников.

: 56% компаний инвестировали в развитие персонала, что свидетельствует о понимании важности обучения и повышения квалификации работников. Помощь работникам: компании оказывали разнообразную помощь работникам, включая психологическую поддержку, помощь с арендой жилья и выплату заработной платы в полном объеме.

Отдельно стоит отметить такие тенденции, как:

Миграция : значительный рост количества украинцев, которые выехали за границу и не вернулись, что привело к увеличению количества вакансий.

: значительный рост количества украинцев, которые выехали за границу и не вернулись, что привело к увеличению количества вакансий. Мобилизация : необходимость замены мобилизованных работников также способствовала увеличению количества вакансий.

: необходимость замены мобилизованных работников также способствовала увеличению количества вакансий. Военный рекрутинг: развитие центров рекрутинга украинской армии, что позволяет находить вакансии в военной сфере не только на сайтах по трудоустройству.

Прогноз для рынка труда на 2025 год

Если не произойдет значительных глобальных изменений, рынок труда в 2025 году, вероятно, продолжит развиваться в том же направлении, что и в 2024 году. Можно ожидать сохранения тенденции к увеличению количества вакансий, однако важно отметить, что это не всегда означает создание новых рабочих мест.

Согласно исследованию OLX Работа, 65% работодателей прогнозируют дальнейшее ухудшение ситуации на рынке труда. Это связано с такими факторами, как дефицит кадров, миграция, мобилизация и экономическая нестабильность.

Динамика заработных плат

По данным исследования ЕБА, 98% компаний выплачивали зарплату в полной мере, а 84% — премии. В 2024 году 43% работодателей повысили зарплату на 10-15%, еще 21% — на 15-20%.

В 2025 году тенденция к повышению сохранится, но с разной динамикой:

36% компаний планируют поднять зарплаты на 10-15%.

24% — на 15-20%.

11% — более чем на 20%.

Исследование рынка труда. Графика: ЕБА

Важные вопросы и вызовы для рынка труда

Дефицит кадров : проблема дефицита квалифицированных кадров остается одной из самых серьезных для рынка труда.

: проблема дефицита квалифицированных кадров остается одной из самых серьезных для рынка труда. Миграция : миграция населения продолжает влиять на формирование рынка труда, увеличивая количество вакансий и способствуя конкуренции за таланты.

: миграция населения продолжает влиять на формирование рынка труда, увеличивая количество вакансий и способствуя конкуренции за таланты. Мобилизация : мобилизация также является фактором, влияющим на количество вакансий и потребность в кадрах.

: мобилизация также является фактором, влияющим на количество вакансий и потребность в кадрах. Адаптация: компании продолжают адаптироваться к новым условиям, меняя кадровую политику и инвестируя в развитие персонала.

Ожидается, что 2025 год станет еще одним годом адаптации украинского рынка труда к новым условиям, с акцентом на сохранение кадров, повышение зарплат и развитие профессиональных возможностей.

Как сообщалось, в течение последнего года в Украине наблюдается тенденция к значительному увеличению средних заработных плат в различных отраслях, иногда даже более чем на 50-90%. Наибольший рост заработной платы ощущается в сферах, где существует острая нехватка квалифицированных работников.

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