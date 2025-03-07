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Тренды рынка труда Украины — главные причины увольнений

7 марта 2025 09:15
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Главные тенденции рынка труда Украины 2025 — причины увольнений и изменения настроений работников
Работа в офисе. Фото: Pexels
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Уровень удовлетворенности украинцев своей работой за последний год практически не изменился. Около 74% опрошенных работников отметили, что в той или иной степени удовлетворены своей профессиональной деятельностью.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Барометр рынка труда 2024", сообщает NV.

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Наибольшая доля респондентов (38%) относится нормально к своему текущему месту работы, учитывая сложную ситуацию на рынке труда. Однако, как отмечается, при других обстоятельствах эти специалисты были бы более требовательными к условиям и работодателю.

Украинцы стали осторожнее подходить к смене места работы, при этом они все больше ценят комфорт, безопасность и возможность удаленной занятости. За год доля занятых специалистов выросла. В конце 2023 года были трудоустроены 67% опрошенных, а к декабрю 2024 года этот показатель увеличился до 81%.

Несмотря на сложности, связанные с военным положением, подавляющее большинство респондентов (74%) в целом довольны своей работой. Этот показатель не изменился за год, однако снизилась доля тех, кто полностью доволен своим местом работы: в 2023 году таких специалистов было 12%, а в 2024 году — 9%. Одновременно на 2% увеличилось количество тех, кто совсем не доволен своей работой (с 5,5% в 2023 году до 7,4% в 2024 году).

Наибольшая доля опрошенных (38%) нейтрально относится к своей работе, учитывая текущие обстоятельства. В то же время за последний год снизилась активность поиска новой работы — на 10% уменьшилось количество тех, кто активно ищет вакансии, и на столько же увеличилось количество тех, кто не планирует менять место работы.

Главным фактором при выборе места работы остается уровень зарплаты, что связано с постоянным снижением доходов украинцев с начала полномасштабного вторжения. Однако зарплата — не единственный критерий, влияющий на решение остаться на текущем месте. За последний год увеличилось количество украинцев, которые хотят работать удаленно.

Доля специалистов, для которых удаленный формат работы имеет значение, выросла с 32,9% в 2023 году до 44,6% в 2024-м. Однако работодатели не всегда поддерживают этот тренд — большинство компаний предпочитают видеть сотрудников в офисе. Кроме зарплаты и возможности дистанционной занятости, важными факторами для работников стали комфорт и безопасность на рабочем месте, а также налаженная коммуникация с руководством.

Среди основных причин, которые удерживают работников на рабочем месте, кроме уровня оплаты:

  • возможность удаленной работы — 45%;
  • дружеская атмосфера в коллективе — 35%;
  • комфортные и безопасные условия труда — 33%;
  • налаженные отношения с руководителем — 33%;
  • гибкий график работы — 32%.

Почему украинцы увольняются с работы

Кроме уровня заработной платы, основными причинами увольнения работников с работы являются:

  • отсутствие дружеской атмосферы в коллективе — 32%;
  • неудовлетворительные условия труда — 29%;
  • сложные отношения с руководителем — 29%;
  • отсутствие перспектив карьерного роста — 28%;
  • невозможность работать удаленно — 28%.

Кроме того, сотрудники могут решить уволиться, если в компании нет гибкого графика, поддержки работников во время войны и внимания к их здоровью.

Напомним, что в 2025 году в Украине планируется индексация заработных плат. Стало известно когда именно ожидать повышения выплат.

Кроме того, мы уже обращали внимание, что украинский рынок труда претерпел значительные изменения из-за войны, миграции населения и мобилизации. Эти факторы сформировали новые тенденции, которые, вероятно, сохранят свою актуальность и в 2025 году.

работа Украина увольнение финансы рынок труда

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