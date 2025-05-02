Чи звільнять працівника за прогули на роботі — що мають знати українці у 2025 році

Людина працює за комп'ютером. Фото: Unsplash

Не всі співробітники завжди відповідально ставляться до дотримання трудової дисципліни. Хтось зі співробітників, наприклад, може тривалий час не приходити на роботу без серйозних для цього причин.

У Південно-Східному міжрегіональному управлінні державної служби з питань праці розповіли, чи є право у роботодавця припинити співпрацю з таким працівником.

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За словами фахівців, під час воєнного стану в Україні дещо змінили трудове законодавство. Нововведення, зокрема, торкнулося норми щодо звільнення працівників, оскільки у 2022 році були внесені правки до статті 36 Кодексу законів про працю України.

"Її доповнили пунктом про те, що підставою для припинення трудового договору є відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль", — йдеться у повідомленні.

При цьому це не вважається звільненням за прогул, передбачений статтею 40 згаданого Кодексу. Усе тому, що працівник може довго не з'являтися на роботі з будь-яких причин.

"Тому для правомірного звільнення необхідно документально зафіксувати факт відсутності працівника та інформації про її причини. Таке звільнення відбувається без погодження профспілки, навіть для соціально вразливих категорій працівників", — зазначили фахівці.

Що ще варто знати

В Україні батькам, які виховують дитину віком до 14 років, та якщо вона навчається дистанційно, дозволили домовлятися з роботодавцем про дистанційний або надомний формат роботи. Також працівників, які працюють вдома або дистанційно, можуть направляти у службові відрядження, якщо такий пункт є у їхньому трудовому договорі.

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