Чи звільнять працівника за прогули на роботі — що мають знати українці у 2025 році

Так або ні — чи звільнять людину, якої місяцями не було на роботі
Не всі співробітники завжди відповідально ставляться до дотримання трудової дисципліни. Хтось зі співробітників, наприклад, може тривалий час не приходити на роботу без серйозних для цього причин.
У Південно-Східному міжрегіональному управлінні державної служби з питань праці розповіли, чи є право у роботодавця припинити співпрацю з таким працівником.
Чи звільнять, якщо довго не ходити на роботу — українцям пояснили
За словами фахівців, під час воєнного стану в Україні дещо змінили трудове законодавство. Нововведення, зокрема, торкнулося норми щодо звільнення працівників, оскільки у 2022 році були внесені правки до статті 36 Кодексу законів про працю України.
"Її доповнили пунктом про те, що підставою для припинення трудового договору є відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці поспіль", — йдеться у повідомленні.
При цьому це не вважається звільненням за прогул, передбачений статтею 40 згаданого Кодексу. Усе тому, що працівник може довго не з'являтися на роботі з будь-яких причин.
"Тому для правомірного звільнення необхідно документально зафіксувати факт відсутності працівника та інформації про її причини. Таке звільнення відбувається без погодження профспілки, навіть для соціально вразливих категорій працівників", — зазначили фахівці.
Що ще варто знати
В Україні батькам, які виховують дитину віком до 14 років, та якщо вона навчається дистанційно, дозволили домовлятися з роботодавцем про дистанційний або надомний формат роботи. Також працівників, які працюють вдома або дистанційно, можуть направляти у службові відрядження, якщо такий пункт є у їхньому трудовому договорі.
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