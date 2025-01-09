Чи можуть звільнити з роботи людину за відсутність на робочому місці — у Держпраці пояснили

Двоє чоловіківід час роботочої зміни в офісі. Фото: УНІАН

В українському законодавстві відсутній чіткий перелік причин, який би дозоляв роботодавцям звільняти співробітників, які не з′явилися на роботі без поважної причини. При цьому директори фірм все ж можуть відмовлятися від послуг працівника, якщо він прогулює роботу.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, до яких дій можуть вдатися роботодавці, якщо людина прогуляє роботу.

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Як пояснила пресслужба Держпраці у Львівській області, роботодавець наділений правом звільнити працівника, якщо він прогуляє роботу без поважних причин. У такому разі трудовий договір з ним розірвуть.

Так, у Кодексі законів про працю (КЗпП), а також у п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України "Про практику розгляду судами трудових спорів" прогул означає, що працівника не було на роботі впродовж трьох годин і більше, якщо робочий день триває. При цьому, щоби звільнити людину за п. 4 ст. 40 КЗпП не обов’язково, щоб її не було на роботі понад 3 години — важливо, щоб у роботодавця були вичерпні докази, які з достовірністю підтверджують відсутність працівника на роботі більше 3 годин упродовж робочого дня.

"Але при цьому слід враховувати, що відсутність працівника не на підприємстві, а на робочому місці не може вважатися прогулом — якщо працівник не залишив місця розташування підприємства, він не може бути звільнений за п. 4 ст. 40 КЗпП, хоч до нього і може бути застосовано інше дисциплінарне стягнення", — пояснили у Держпраці.

При цьому прогулом без поважної причини в Україні вважають:

якщо працівник самовільно використав відгули або чергову відпустку (тобто не погодив це з начальством);

співробітник залишив роботу до закінчення строку трудового договору (якщо відсутні права на його дострокове розірвання);

працівник не виконав положеннями ч. 1 ст. 38 КЗпП (йдеться про обов’язкове письмове попередження роботодавця, що людина хоче звільнитися за власним бажанням);

працівник пішов з роботи до закінчення двотижневого строку з моменту подання відповідної заяви.

Коли українці можуть законно не з′явитися на роботі

Громадянину можна не з′ялятися на роботі, якщо для цього є серйозні обставини. Відповідно до судової практики, це:

пожежа, повінь (інші стихійні лиха);

аварії або простій на транспорті;

виконання громадянського обов’язку (надання допомоги особам потерпілим від нещасного випадку, порятунок державного або приватного майна при пожежі, стихійному лиху);

догляд за захворілим зненацька членом родини;

відсутність на роботі з дозволу безпосереднього керівника;

відсутність за станом здоров’я.

Нагадаємо, у 2025 році українцям проіндексують зарплати. З січня поточного року діє єдиний підхід у питанні обчислення індексу споживчих цін для здійснення індексації зарплати населення.

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